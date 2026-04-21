Ce se afla pe nava iraniană oprită de SUA în Golful Oman după ore de avertismente

Nava de containere Touska, care se afla sub pavilion iranian, confiscată duminică de forțele americane, ar avea la bord echipamente considerate de Washington drept "cu dublă utilizare", care ar putea fi folosite de armată, au declarat luni surse din domeniul securității maritime, potrivit Reuters.

Ce se ascundea pe nava iraniană oprită de SUA în Golful Oman după ore de avertismente

Nava de mici dimensiuni, parte a grupului Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), vizat de sancțiuni americane, a fost abordată duminică în largul portului Chabahar, în Golful Oman. Ultima poziție a fost raportată la ora 13:08 GMT, potrivit datelor platformei Marine Traffic.

Nava nu a răspuns timp de șase ore avertismentelor americane

Comandamentul Central al SUA a transmis că echipajul navei nu a respectat avertismentele repetate timp de șase ore și că vasul încălca o blocadă impusă de SUA. Sursele, care au dorit să rămână anonime, spun că evaluările inițiale indică faptul că nava transporta bunuri cu dublă utilizare după un voiaj din Asia. Aceasta mai transportase anterior astfel de echipamente, a precizat una dintre surse.

Nu au fost oferite detalii despre marfă, însă Comandamentul Central al SUA a inclus pe lista bunurilor confiscabile metale, țevi și componente electronice, care pot avea atât utilizări industriale, cât și militare.

Ministerul iranian de Externe a anunțat marți că forțele americane au atacat o navă comercială iraniană în apropierea coastelor țării, calificând incidentul drept ilegal și o încălcare a dreptului internațional.

Acuzații de "piraterie armată" la adresa SUA

Iranul a cerut eliberarea imediată a navei, a echipajului și a familiilor acestora, avertizând că SUA vor fi responsabile pentru orice escaladare ulterioară și susținând că incidentul încalcă armistițiul convenit în această lună. Armata iraniană a transmis că nava venea din China și a acuzat SUA de "piraterie armată", potrivit presei de stat. Oficialii au afirmat că sunt pregătiți să confrunte forțele americane, dar sunt limitați de prezența familiilor membrilor echipajului la bord.

Washingtonul a impus sancțiuni IRISL încă din 2019, descriind compania drept "linia de transport preferată a proliferatorilor iranieni", implicată inclusiv în transportul de echipamente pentru programul balistic al Iranului.

Cine se afla la bordul navei iraniene

Echipajul navei include un căpitan iranian și membri iranieni, deși nu este clar dacă toți sunt cetățeni iranieni. Navele IRISL sunt controlate de Gardienii Revoluției, iar echipajele sunt formate în principal din iranieni, uneori și din marinari pakistanezi, au mai spus sursele.

Potrivit analizei companiei SynMax, nava a fost observată în portul Taicang din China pe 25 martie, apoi în portul Gaolan pe 29-30 martie, unde a încărcat containere. Ulterior, a făcut o escală în apropiere de Port Klang, în Malaysia, pe 11-12 aprilie, unde a încărcat alte containere. Nava era încărcată cu containere în momentul în care a ajuns duminică în Golful Oman.

China și-a exprimat îngrijorarea față de "interceptarea forțată" a navei iraniene de către SUA, cerând părților implicate să respecte armistițiul. Președintele american Donald Trump a declarat pe platforma Truth Social că nava se afla sub sancțiuni din cauza "istoricului de activități ilegale" și că forțele americane verifică încărcătura.

Armata americană a extins blocada maritimă asupra Iranului, incluzând și mărfurile considerate contrabandă. Orice navă suspectată că încearcă să ajungă în Iran poate fi inspectată și percheziționată. Contrabanda include arme și muniție.

