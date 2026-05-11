Focarul de pe nava de croazieră se extinde. O franțuzoaică repatriată din Tenerife a fost confirmată cu hantavirus. Femeia a fost internată de urgenţă într-un spital, în stare gravă. Şi un cetăţean american asimptomatic va fi plasat în carantină într-un centru medical din Nebraska. Organizaţia Mondială a Sănătăţii spune că cel puţin 9 cazuri au fost confirmate la nivel mondial.

Femeia din Franţa a început să se simtă rău în timpul zborului de repatriere şi a fost testată pozitiv pentru hantavirus imediat după aterizare, pe aeroportul Le Bourget, din Paris. Pacienta a fost internată de urgenţă, însă starea ei de sănătate s-a înrăutăţit peste noapte. În paralel, autoritățile franceze sunt în alertă. Alți 22 de cetățeni, care au părăsit nava imediat după primul deces raportat la bord, sunt căutați pentru a fi plasați sub supraveghere.

"Nu există niciun motiv să se creeze panică în rândul populației franceze în acest moment. Se iau cele mai stricte măsuri. Repet, este ceva perfect normal, exact ceea ce ne așteptăm de la guvern. Urmărim situația cu cea mai mare vigilență, având în vedere că este vorba despre un virus pe care îl cunoaștem", a spus purtătoarea de cuvânt a guvernului francez, Maud Bregeon.

Un cetăţean american a fost confirmat cu tulpina care se transmite de la om la om

Articolul continuă după reclamă

Un cetăţean american a fost şi el confirmat cu tulpina Anzi a hantavirusului, care se poate transmite de la om la om. Acesta va fi izolat în Nebraska, într-un centru de înaltă securitate biologică.

"Odată cu înaintarea în vârstă apar numeroase probleme de sănătate. Aceasta a fost, de fapt, una dintre preocupările noastre în legătură cu această navă, deoarece mulți dintre pasageri sunt persoane în vârstă și suferă de numeroase alte afecțiuni cronice", a spus directorul general al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, Tedros Ghebreyesus.

Cazurile au fost confirmate în urma operaţiunii spectaculoase de repatriere care a avut loc în Tenerife.

Echipajul navei rămâne pe vas, în carantină

"Operațiunea s-a desfășurat fără probleme și conform planului. Am debarcat 94 de persoane de 19 naționalități, dintre care 7 zboruri cu 8 naționalități și unul cu 11 naționalități, respectiv zborul din Olanda", a spus ministrul spaniol al Sănătăţii, Monica Garcia.

"Ultimele săptămâni au fost extrem de dificile pentru noi toți, după cum sunt sigur că știți. Ceea ce m-a impresionat cel mai mult, ceea ce m-a emoționat cel mai mult a fost răbdarea voastră, disciplina voastră, dar și bunătatea, bunătatea pe care v-ați arătat-o unii altora pe tot parcursul acestei perioade. Pe mare, oamenii depind unii de alții", a spus căpitanul navei MV Hondius, Jan Dobrogowski.

Echipajul navei va rămâne pe vas până va trece perioada de carantină.

Ana Zenovie Like 18 ani de jurnalism și încă mă întreb: cât adevăr încape într-un titlu? ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰