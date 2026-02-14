Președintele Ucrainei a declarat că Vladimir Putin "nu mai are prea mult timp" - în contextul în care se ridică întrebări cu privire la locul unde se află dictatorul rus, care nu a fost văzut de mai mult de o săptămână.

Vladimir Putin nu a mai fost văzut de o săptămână în public. Zelenski: "Nu mai are prea mult timp" - Profimedia

Într-o declarație acordată publicației Politico în timpul Conferinței de Securitate de la München, vineri, liderul ucrainean Volodimir Zelenski a declarat: "Sunt mai tânăr decât Putin... El nu are mult timp, știți."

În timp ce remarcile sale au stârnit râsete în rândul publicului, președintele ucrainean a spus: "Nu, nu, credeți-mă, acest lucru este important."

Zelenski a vorbit în timp ce Putin, în vârstă de 73 de ani, a dispărut în mod misterios din ochii publicului timp de mai bine de o săptămână, relatează Daily Mail.

Articolul continuă după reclamă

În ultimele zile, presa de stat din Moscova a difuzat imagini preînregistrate cu Putin care se întâlnea cu oficialii.

Liderul Kremin a fost văzut ultima dată de public ținând un discurs pe 5 februarie.

Nu este clar dacă ultima sa absență este din motive de sănătate sau din alte motive.

Nu este prima dată când Putin a dispărut din ochii publicului; cu toate acestea, se știe că dictatorul dispare pentru perioade de timp fără nicio explicație.

Astfel de absențe au dus la speculații că Putin ar urma un tratament medical secret.

Întrebările legate de locul unde se află Putin apar în contextul în care un grup de țări europene au declarat sâmbătă că liderul opoziției ruse, Alexei Navalnîi, a fost otrăvit de Kremlin.

Ministerele de externe din Marea Britanie, Franța, Germania, Suedia și Olanda au declarat că analiza probelor prelevate din corpul lui Navalnîi "a confirmat în mod concludent prezența epibatidinei" - o neurotoxină găsită în pielea broaștelor săgeată din America de Sud.

O declarație comună spunea: "Rusia a avut mijloacele, motivul și oportunitatea de a administra această otravă".

Cele cinci țări au declarat că raportează Rusia Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice pentru o încălcare a Convenției privind Armele Chimice.

Anunțul a venit în contextul în care văduva lui Navalnîi, Iulia Navalnaia, a participat la Conferința de Securitate de la Munchen, în Germania, în contextul apropierii celei de-a doua aniversări a morții lui Navalnîi.

Navalnîi, care a luptat împotriva corupției oficiale și a organizat proteste masive anti-Kremlin ca cel mai înverșunat dușman al președintelui Vladimir Putin, a murit într-o colonie penală arctică pe 16 februarie 2024, în timp ce executa o pedeapsă de 19 ani, pe care o considera motivată politic.

"Rusia l-a văzut pe Navalnîi ca pe o amenințare", a declarat secretarul britanic de externe, Yvette Cooper. "Folosind această formă de otravă, statul rus a demonstrat instrumentele josnice pe care le are la dispoziție și teama copleșitoare pe care o are de opoziția politică."

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă îngrijorează posibilitatea pierderii locului de muncă din cauza situaţiei economice? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰