Ne îndreptăm spre cea mai caldă vară din istorie. Este avertismentul dramatic al climatologilor care anunţă că luna iulie a fost cea mai fierbinte. De azi, un nou val de caniculă loveşte continentul. Vine însoţit şi de furtuni devastatoare şi în plus alimentează incendiile de vegetaţie. Cele mai afectate sunt din nou, locurile unde ne petrecem vacanţele de vară, Spania, Grecia şi Italia.

În Spania, Huelva, Castellón și Segovia sunt cele trei zone unde sute de hectare de vegetaţie sunt mistuite de foc. Aproape 1.000 de oameni au fost obligaţi să îşi părăsească locuinţele. Pompierii muncesc aproape în zadar. "Este un incendiu foarte complex, cu momente extraordinar de periculoase. Şi cu un comportament neregulat din cauza vântului", a declarat Antonio Sanz, consilier regional Andaluzia. Prinşi în mijlocul flăcărilor, 700 de spanioli din oraşul Cati au fost evacuaţi peste noapte cu autobuzele. Au fugit din calea focului si sute de localnici din Los Ángeles de San Rafael și Vegas de Matute.

MAE îi avertizează pe românii care au programate călătorii în Spania

Ministerul român de Externe îi avertizează pe românii care au programate călătorii în Spania, pentru a vedea eclipsa de soare, că riscul de incendii este ridicat mai ales în regiunea Valencia. Potrivit datelor Comisiei Europene, în Spania au ars peste 220.000 de hectare. de la începutul anului, aproape jumătate din suprafaţa distrusă de foc în întreaga Uniune Europeană. Nici francezii nu au scăpat de pericole. În regiunea Gironde, unde focul a făcut deja prăpăd, zece incendii au fost declanşate de fulgere. Iar în Drome, mai multe focare au reizbucnit şi au distrus peste 100 de hectare de vegetaţie. 400 de pompieri sunt mobilizaţi în lupta cu flăcările.

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"Ne aflăm în municipiul Saint-Jean-d'Illac. Având în vedere condițiile meteorologice, am desfășurat resurse substanțiale, atât pentru stingerea incendiului de pădure, cât și pentru protejarea preventivă a locuințelor", a declarat Thomas Mimiague, comandantul pompierilor francezi. Pompierii români detaşaţi în Franţa au intervenit pentru stingerea mai multor focare apărute între localitățile Correns, Montfort, Le Val și Carcès. Iar cei aflaţi în Grecia au avut de lucru în regiunea Nea Makri. Centrul ţării arde în continuare iar alerta de cod roşu de incendii a rămas activată. Aceeaşi avertizare este şi în Insula Creta.

În paralel, mai multe ţări europene se află sub avertizare de caniculă. Oamenii din 22 de departamente din Franţa şi 20 de oraşe din Italia respiră aer fierbinte. Temperaturi record se anunţă şi în Marea Britanie - 36 de grade. Au fost 34 de zile în care temperatura a trecut de 30 de grade în Regat. Canicula a provocat secetă şi criză de apă. Autorităţile ar putea interzice utilizarea piscinelor şi spălătoriilor auto. Specialiştii anunţă că vestul Europei a înregistrat cel mai cald început de vară din istorie.