Cel mai sângeros atac ucrainean în Rusia: 13 morți și 39 de răniți. Ţinta, un important centru petrolier

Cel puțin 13 persoane au murit, iar alte 39 au fost rănite în urma unui atac ucrainean cu drone asupra orașului Nijnnekamsk, situat în interiorul teritoriului rus, potrivit autorităților locale. Lovitura este considerată cea mai gravă înregistrată în Rusia în ultimii peste doi ani, potrivit CNN.

Cel mai sângeros atac ucrainean în Rusia: 13 morți și 29 de răniți. Ţinta, un important centru petrolier - X/ @Osinttechnical

Nijnnekamsk, situat la peste 1.000 de kilometri est de Moscova, găzduiește o rafinărie de petrol importantă și avansată tehnologic, similară celor pe care Ucraina le-a vizat frecvent în ultimele luni.

Imagini distribuite pe rețelele sociale și geolocalizate de CNN arată un incendiu de proporții și coloane dense de fum ridicându-se dintr-o zonă de la periferia orașului, în apropierea unor structuri care par a fi turnurile caracteristice ale unei rafinării.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

456 de drone distruse de ruşi în Crimeea şi 15 regiuni

''Pe parcursul nopţii, sistemele de apărare aeriană au interceptat şi au distrus 456 de drone aeriene ucrainene'', a indicat Ministerul Apărării rus, care a precizat că aceste atacuri au vizat 15 regiuni ruse şi peninsula anexată Crimeea, potrivit Agerpres.

Atacul are loc în contextul în care atât Rusia, cât și Ucraina și-au intensificat loviturile aeriene reciproce, în timp ce linia frontului rămâne în mare parte blocată. Tot mai multe drone și rachete reușesc să treacă de sistemele de apărare antiaeriană ale ambelor părți, aflate sub o presiune tot mai mare, ceea ce a dus la creșterea numărului victimelor civile și la avarierea unei cantități mai mari de infrastructură critică.

Potrivit ONU, luna iunie a fost cea mai sângeroasă pentru civilii ucraineni din aprilie 2022, cu 1.396 de morți și 7.978 de răniți.

Printre persoanele ucise la Nijnnekamsk se află și un copil, potrivit Comitetului de Investigații al Rusiei. Alte patru persoane au fost ucise în ultimele 24 de ore în regiunea rusă Belgorod, aflată la granița cu Ucraina, a declarat luni guvernatorul interimar al regiunii, Alexandr Șuvaiev.

Pe măsură ce tehnologia ucraineană a dronelor cu rază lungă de acțiune s-a îmbunătățit în ultimele luni, Kievul a demonstrat o capacitate tot mai mare de a lovi frecvent infrastructură aflată adânc pe teritoriul Rusiei. Printre ținte s-au numărat rafinării de petrol, petroliere, stații electrice, infrastructură energetică, dar și depozite aparținând Wildberries, cel mai mare retailer online din Rusia.

Atacurile asupra depozitelor Wildberries de luna trecută au ucis cel puțin opt persoane într-o singură zi. Până la atacul de luni de la Nijnnekamsk, acela fusese cel mai grav atac ucrainean produs pe teritoriul Rusiei.