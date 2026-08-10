Pyeongtaek nu a reușit să contacteze armata SUA pe linia directă, după o presupusă scurgere de fosfor alb

Oraşul sud-coreean Pyeongtaek a încercat de mai multe ori să contacteze armata americană din Coreea de Sud prin intermediul unei linii telefonice directe, pentru a confirma scurgerea raportată de fosfor alb la baza aeriană Oslan luna trecută, însă apelurile au rămas fără răspuns, afirmă luni oficiali municipali, lucru care ridică semne de întrebare cu privire la eficacitatea presupusei linii telefonice directe, relatează agenţia de presă sud-coreeană Yonhap, potrivit Agerpres.

Militari americani de la baza Osan, care găzduieşte Flotila 51 Avioane de vânătoare (51st Fighter Wing), au anunţat scurgerea de reziduuri de fosfor alb într-un container de muniţii în timpul unei inspecţii de rutină pe 28 iulie, determinând oraşul gazdă să emită o alertă de evacuare pentru locuitorii din zonă.

Oraşul situat la aproximativ 60 de kilometri sud de Seul a încercat de trei ori să contacteze telefonic Flotila 51 Avioane de vânătoare pentru a verifica scurgerea raportată, dar nu a reuşit la momentul respectiv, au declarat oficialii.

"Nu am putut contacta armata americană pe hotline", a declarat un oficial al oraşului, referindu-se la canalul de comunicare partajat între oraş şi unitatea forţelor aeriene americane.

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A fost emisă alertă de evacuare

Acesta a precizat că administraţia oraşului a luat decizia de a emite o alertă de evacuare de urgenţă pe baza sfaturilor autorităţilor de stingere a incendiilor, având în vedere că fosforul alb este o substanţă extrem de periculoasă.

Municipalitatea a emis avertismentul de evacuare la scurt timp după ce apelurile repetate ale acesteia nu au primit răspuns din partea militarilor americani, au subliniat oficialii citaţi.

Alerta de evacuare a fost ridicată după ce o inspecţie la faţa locului a constatat că incidentul nu reprezenta un pericol imediat, la aproximativ 30 de minute după ce a fost emisă.

Flotila 51 dă asigurări că substanţa nu era fosfor alb

Flotila 51 a emis ulterior un comunicat în care a dat asigurări că substanţa scursă nu era fosfor alb şi nici nu conţinea vreo urmă de substanţă toxică, ci că a fost vorba de "coroziune superficială nepericuloasă rezultată din expunerea la mediu în timp".

Flotila nu a oferit nicio explicaţie directă în legătură cu apelurile fără răspuns, dar a promis că va consolida eforturile de schimb de informaţii.

"Apreciem parteneriatul nostru strâns cu oraşul Pyeongtaek şi rămânem dedicaţi menţinerii unei comunicări deschise şi prompte cu omologii noştri coreeni. (...) Vom continua să colaborăm cu partenerii noştri locali pentru a consolida coordonarea şi a asigura schimbul de informaţii prompt în timpul incidentelor viitoare", au subliniat militarii americani pentru Yonhap.

Între timp, mai menţionează agenţia de presă sud-coreeană, armata americană ar investiga un interpret al poliţiei militare americane care a sunat la poliţia locală pentru a raporta posibila scurgere de fosfor alb, pentru a stabili dacă răspunsul său la caz a fost adecvat, potrivit unor surse bine informate.