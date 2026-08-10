Opt cadavre au fost găsite într-o mină ilegală din Ecuador. Victimele ar fi fost dezmembrate cu o macetă

În sudul Ecuadorului, provincia Azuay, au fost descoperite opt corpuri umane, dezmembrate, într-o mină ilegală, anunţă autorităţile, potrivit Agerpres.

Cadavrele, găsite în localitatea Pucara, erau ''îngropate la circa doi metri adâncime'' şi prezentau ''răni precum dezmembrări şi decapitări'' produse cu o macetă, a relatat şeful poliţiei judiciare locale, Pablo Inga.

În această regiune, dominată de clanul Lobos, s-au dezvoltat în ultimii ani activităţi ilegale de exploatare a cuprului.

Corpurile au fost îngropate în urmă cu două zile

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Potrivit unor concluzii preliminare ale anchetei, corpurile fuseseră îngropate în urmă cu circa două zile. Identitatea victimelor nu a fost confirmată deocamdată.

În pofida politicii preşedintelui Daniel Noboa de combatere a infracţionalităţii, violenţa armată nu s-a redus în Ecuador, unde bandele infracţionale îşi dispută controlul asupra rutelor de trafic de droguri şi minelor ilegale.

Azuay este una din cele zece provincii ecuadoriene supuse stării excepţionale introduse în luna iunie ca urmare a creşterii violenţei. Ecuadorul a devenit în ultimii ani una dintre ţările cu cea mai ridicată rată a criminalităţii din America Latină.