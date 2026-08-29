Cei patru astronauți de pe Artemis 2 care ne-au ținut cu sufletul la gură în urmă cu câteva luni, au fost decorați de președintele Donald Trump. Au primit Medalia de Onoare a Congresului. Deși au fost toți prezenți, doar căpitanul echipajului a ținut un discurs și a spus că, dincolo de satisfacția personală, pentru toți a contat faptul că sunt o inspirație pentru o lume întreagă.

La începutul lunii aprilie, echipajul navei Artemis II scria istorie. Acum, Reid, Christina, Victor şi Jeremy au fost răspălătiţi pentru misiunea care a ţinut toată Planeta cu sufletul la gură. Îmbrăcaţi aşa cum ne-au obişnuit la fiecare apariţie, în costumele de astronauţi, cei patru curajosi au fost decoraţi cu Medalia de Onoare a Congresului.

Preşedintele Donald Trump a fost cel care a făcut onorurile. Acesta este un lucru foarte rar. Este pentru oameni curajoși, oameni străluciți, acordată astronauților care s-au remarcat prin servicii excepționale aduse națiunii și întregii omeniri. Căpitanul Reid Wiseman, cel care a condus echipa în spaţiu, a fost singurul care a luat cuvântul şi a amintit de un moment special.

"Și un lucru care iese cu adevărat în evidență este cât de mândru sunteți și cât de mândră este națiunea noastră de munca pe care am realizat-o. Și noi asta ne-am propus să facem. Am vrut să inspirăm această națiune și să inspirăm lumea. Iar nouă asta ne-a arătat că suntem pe drumul cel bun", a declarat Reid Wiseman, astronaut. La final, preşedintele american a primit şi un cadou de la echipă: o jachetă albastră de astronaut.

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Echipajul Artemis II a avut la bord un american, prima femeie care a călătorit în jurul Lunii, primul afroamerican și întâiul astronaut canadian. Împreună au făcut survolul satelitului natural al Pământului și au văzut inclusiv partea sa nevăzută. Călătoria istorică s-a încheiat, cu bine, în apele Pacificului. Misiunea Artemis II a stabilit un nou record, depășind performanțele Apollo 13: a atins 406.771 de kilometri distanță față de Pământ.