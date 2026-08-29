Este ultimul weekend de vară, iar litoralul este plin de turişti. 120 de mii de oameni sunt asteptati in statiunile de la malul mării. Vremea se anunţă numai bună pt plajă, da din păcate, în unele staţiuni flutură din nou steagul roşu. Ce înseamnă asta? Că e în regulă să ne bucurăm de soare, dar mai puțin de mare.

Lupta dintre salvamari şi cei care refuză să accepte că e mai sigur pentru ei să stea pe ţărm s-a lăsat cu intervenţia poliţiei. Un salvamar a fost luat la pumni şi picioare de mai mulţi turişti, supăraţi că au fost puşi să se mute într-un loc mai puţin periculos.

Valentin Stoian, salvamarul implicat în incident, a oferit un scurt interviu pentru Observator. "E zonă foarte periculoasă, cu pericol ridicat de moarte. Am avertizat un grup de persoane de foarte multe ori să părăsească zona respectivă, să meargă într-o zonă mai sigură, le-am spus de 'n' ori să plece de acolo, pur şi simplu nu voiau să înţeleagă. La un moment dat au ieşit foarte revoltaţi, am fost înconjurat de ei. Atenţia mea era deja la alte două persoane, o mamă şi-o fiică ce se aflau în situaţie de înec. În acel timp o persoană din acel grup a încercat să mă lovească, am avut reacţia să mă feresc, am încercat să nu răspund cu violenţă la violenţă, însă a venit tăvălug spre mine.

Am fost nevoit în legitimă apărare să reacţionez şi să-l imobilizez pe acest turist care pare că şi-o căuta cu lumânarea. Am fost înconjurat de mai multe rude de-ale lui, prieteni, mama lui la fel foarte agitată. Nu înţeleg reacţiile astea absolut sălbatice. Eu le vreau doar binele", a declarat Valentin Stoian.