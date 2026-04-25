Cel mai lung zbor din lume, pe ruta Sydney-Londra, este tot mai aproape de lansare, după ce compania Qantas a anunțat oficial că acesta ar urma să decoleze în prima jumătate a anului 2027. Cursa directă, care va dura aproximativ 22 de ore, a fost prezentată în urmă cu opt ani și a fost întârziată de provocări tehnice și de pandemie, însă acum intră în linie dreaptă, potrivit Daily Mail .

Cel mai lung zbor din lume va dura 22 de ore şi va fi inaugurat în 2027. Ce rută va opera

Cu o distanță de 17.015 kilometri, zborul va deveni cea mai lungă rută non-stop pentru pasageri din lume, depășind recordul actual deținut de Singapore Airlines, care operează un zbor direct de 15.300 de kilometri către New York, cu o durată de aproape 19 ore. Qantas operează deja al treilea cel mai lung zbor din lume, între Perth și Londra, de 17,5 ore, urmat de ruta Perth–Paris (17 ore) și Melbourne–Dallas (16 ore).

Aeronava care face posibil zborul record

Această evoluție a fost posibilă după ce compania australiană a ales aeronava Airbus A350-1000ULR (Ultra Long Range) pentru această rută, comandând 12 astfel de avioane special concepute în 2022. Aparatul, echipat cu motoare Rolls-Royce Trent, permite parcurgerea unor distanțe mai mari datorită unui rezervor suplimentar de combustibil de 20.000 de litri.

Proiectul, denumit sugestiv "Project Sunrise", presupune decolări pe timp de noapte, astfel încât pasagerii să poată vedea răsăritul deasupra Asiei sau Orientului Mijlociu, iar apoi din nou, mai aproape de Europa sau Africa de Nord.

Cum va arăta experiența la bordul zborului de 22 de ore

La bord vor fi 238 de pasageri, împărțiți în șase suite de clasa întâi, 52 de suite business, 40 de locuri premium economy și 140 de locuri economy. O noutate absolută este zona de „wellness” disponibilă tuturor pasagerilor, unde aceștia vor avea acces la gustări sănătoase premium, concepute pentru o hidratare optimă la altitudine mare.

De asemenea, vor fi difuzate programe de stretching pe monitoare mari, pe care pasagerii le pot urma, unele exerciții putând fi realizate chiar din scaun. Zona de relaxare va fi dotată și cu elemente pentru exerciții fizice, transformând spațiul într-un veritabil studio de yoga la bord sau într-un loc de socializare.

Pasagerii de la clasa întâi vor beneficia de facilități personalizate, precum fotoliu confortabil și pat, uși glisante, ecran HD de 32 de inci și chiar garderobă proprie. Pentru a face somnul cât mai confortabil, Qantas a colaborat cu Centrul Charles Perkins al Universității din Sydney, în vederea reducerii efectelor jet lag-ului.

