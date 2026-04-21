Cel mai scump apartament din istorie. Cât a plătit un miliardar pentru o locuinţă pe 5 etaje

Rinat Ahmetov, cel mai bogat ucrainean, a plătit o sumă exorbitantă pentru a cumpăra un apartament uriaş în cel mai nou complex rezidenţial din Monaco.

Potrivit Bloomberg, Ahmetov a cumpărat un apartament care se întinde pe 5 etaje şi plătit nu mai puţin de 471 de milioane de euro. Această afacere este considerată a fi cea mai mare tranzacţie imobiliară din istorie.

Apartamentul care se întinde pe 2.500 de metri pătrați

Apartamentul uriaş are 21 de camere şi este situat pe malul mării, în cartierul Mareterra din Monaco. Noul punct de atracţie al principatului, "cartierul bogaţilor", a fost inaugurat chiar de prinţul Albert al II-lea în 2024, iar acolo locuiesc doar cei mai înstăriţi oameni din lume.

Apartamentul care se întinde pe 2.500 de metri pătrați, fără a lua în calcul balcoanele şi terasele cu vedere către Mediterana, a fost achiziţionat prin una dintre companiile controlate de Rinat Ahmetov. Jurnaliştii de Bloomberg au încercat să afle mai multe detalii despre achiziţii, dar reprezentanţii companiei nu au dorit să ofere informaţii suplimentare.

