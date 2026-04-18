Cel puţin 5 morţi într-un atac armat la Kiev. Presupusul autor, ucis în operațiune

Presupusul autor al unui atac armat, soldat cu cel puţin cinci morţi, într-un cartier rezidenţial al capitalei ucrainene Kiev a fost ucis în cursul tentativei de arestare, au indicat autorităţile.

"Până în prezent a fost confirmat decesul a cinci persoane", a indicat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pe X, adăugând că "patru ostatici au fost salvaţi".

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Suspectul acestui atac, în plină zi, într-un mare cartier rezidenţial de pe malul drept al capitalei "a fost ucis în cursul tentativei de arestare", a indicat puţin mai devreme ministrul de interne Igor Klimenko.

Articolul continuă după reclamă

Forţele de ordine au încercat să-l aresteze în magazinul unde luase ostatici şi a tras asupra poliţiei, potrivit ministrului.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a declarat că 15 persoane au fost rănite şi cel puţin zece au fost spitalizate.

Procurorul general Ruslan Kravcenko a afirmat într-un comunicat că suspectul este un "bărbat de 58 de ani, născut la Moscova". El ar fi deschis focul mai întâi în stradă, "după care s-a baricadat în interiorul unui magazin şi a luat ostatici".

"Potriviti informaţiilor preliminare, el a utilizat o armă automată. În acelaşi timp, un incendiu a fost declarat în apartamentul în care atacatorul era înregistrat ca rezident", se afirmă în comunicat.

O fotografie ataşată comunicatului arată corpul unei persoane lungit într-o alee a magazinului, acoperit de sânge şi o armă la picioarele sale.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că vom avea alt premier săptămâna viitoare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰