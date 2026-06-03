Bărbaţii ucraineni apţi de luptă ar putea fi excluşi din schema de protecţie temporară a UE

Uniunea Europeană analizează posibilitatea excluderii bărbaţilor ucraineni de vârstă militară din orice viitoare prelungire a schemei de protecţie temporară a blocului comunitar, care a oferit adăpost pentru peste patru milioane de persoane care au fugit de invazia Rusiei, scrie Euractiv.

Propunerea a apărut în cadrul discuţiilor privind viitorul Directivei UE privind protecţia temporară (TPD), care le permite ucrainenilor să trăiască şi să muncească în Europa fără a trece prin sistemele naţionale de azil. Schema, activată după invazia pe scară largă a Rusiei din 2022, este în prezent valabilă până în martie 2027, în urma unei prelungiri convenite în 2025.

Potrivit unui document intern al Consiliului UE consultat de Euractiv, printre opţiunile aflate în discuţie se numără prelungirea protecţiei temporare, dar cu restrângerea domeniului său de aplicare. Astfel, din schemă ar fi excluşi "bărbaţii de vârstă de încorporare" sau persoanele care nu au părăsit Ucraina în mod legal.

Cum ar putea fi aplicate noile restricţii

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O astfel de limitare s-ar aplica noilor solicitanţi care cer statut de protecţie temporară.

Euractiv a relatat pentru prima dată în martie că statele UE analizau o nouă prelungire a cadrului, care ar putea împinge schema într-un al şaselea an.

Anul trecut, Comisia Europeană a îndemnat capitalele naţionale să se pregătească pentru eventuala eliminare treptată a programului. În 2024, aceasta a adoptat recomandări pentru o "tranziţie coordonată" către statute juridice mai stabile, însă progresele au fost până acum inegale.

Deficite de personal în armata Ucrainei

Unele guverne naţionale şi-au exprimat îngrijorarea că "o proporţie tot mai mare a sosirilor recente este formată din bărbaţi de vârstă de încorporare". Mai multe ţări susţin că acest cadru ar trebui revizuit "şi în interesul Ucrainei", atât pentru a sprijini rezistenţa ţării împotriva Rusiei, cât şi pentru a contribui la viitoarele eforturi de reconstrucţie, se arată în document.

Ucraina se confruntă cu deficite tot mai mari de personal şi cu dificultăţi de recrutare, pe măsură ce războiul cu Rusia intră în al cincilea an. În 2024, Ucraina a redus vârsta de mobilizare de la 27 la 25 de ani şi a introdus măsuri pentru îmbunătăţirea recrutării şi a înregistrării militare.

Când va fi luată o decizie cu privire la schema de protecţie temporară

Viitorul cadrului va fi discutat de miniştrii migraţiei la Consiliul Justiţie şi Afaceri Interne din această săptămână, unde se aşteaptă ca aceştia să ofere orientări politice privind paşii următori. Orice viitoare prelungire sau revizuire ar trebui propusă de Comisia Europeană.

Comisia a evitat până acum să spună dacă va propune oficial o nouă prelungire. Întrebat despre acest subiect, un purtător de cuvânt al Comisiei a declarat pentru Euractiv că discuţiile cu guvernele naţionale pe această temă sunt în desfăşurare.

În martie 2026, 4,33 milioane de ucraineni aveau statut de protecţie temporară în UE, cele mai mari numere fiind înregistrate în Germania (1,27 milioane), Polonia (961.405) şi Cehia (379.820). Aceştia reprezentau peste 98% din totalul beneficiarilor. Dintre ei, 43,3% erau femei, 30,1% copii, iar 26,6% bărbaţi adulţi.