O coliziune între un tren de marfă şi un autobuz s-a soldat cu cel puţin opt morţi şi peste 30 de răniţi sâmbătă, în centrul capitalei Bangkok, în Thailanda, au anunţat poliţia şi serviciile de salvare locale, relatează AFP.

Cel puţin 8 morţi şi zeci de răniţi după ce un un marfar şi un autobuz au intrat în coliziune în Bangkok - Profimedia

"Opt persoane au murit şi alte 35 au fost rănite. Incendiul a fost acum stins şi încercăm să recuperăm trupurile", a declarat pentru AFP şeful poliţiei din Bangkok, Urumporn Koondejsumrit.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Accidentul s-a produs la începutul după-amiezii într-o intersecţie foarte frecventată din centrul capitalei thailandeze, pe unde trec zilnic zeci de mii de autovehicule.

Articolul continuă după reclamă

În imagini publicate pe reţelele sociale se poate vedea cum trenul se apropie cu viteză moderată la o trecere la nivel cu calea ferată, unde loveşte un autobuz public, care a luat foc imediat.

Incendiul a fost stins rapid, înainte ca zona să fie izolată pentru a permite salvatorilor să-şi desfăşoare activitatea.

"Am asistat la coliziune, flăcările s-au răspândit în câteva momente. Eram cu fiica mea şi am evacuat imediat zona. Nu am îndrăznit să mă întorc pentru a vedea dacă au existat victime", a declarat un martor pentru canalul public ThaiPBS.

Prim-ministrul thailandez Anutin Charnvirakul a ordonat deschiderea unei anchete privind cauzele accidentului, potrivit unui comunicat al biroului său.

Accidentele de transport sunt relativ frecvente în Thailanda, din cauza unei aplicări uneori laxe a regulilor de siguranţă.

Prăbuşirea unei macarale peste un tren de pasageri s-a soldat cu 32 de morţi şi zeci de răniţi în ianuarie, în nord-estul ţării.

Optsprezece persoane au murit în 2020 în coliziunea unui tren de marfă cu un autobuz care transporta pasageri la o ceremonie religioasă.

Opt persoane au murit în 2023 în urma ciocnirii unui tren de marfă cu o camionetă care traversa o calea ferată în estul ţării.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰