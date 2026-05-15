Presiune maximă pe Cuba: şeful CIA, trimis la Havana cu mesaj de la Trump. Dosar penal pentru Raul Castro

Statele Unite pregătesc o inculpare a lui Raul Castro, fostul preşedinte al Cubei şi fratele lui Fidel Castro. Cazul ar avea legătură cu doborârea unor avioane în 1996, operate de organizaţia umanitară Brothers to the Rescue. Guvernul de la Havana a anunţat, în această săptămână, că a rămas fără motorină şi păcură, în condiţiile în care SUA au blocat, de aproape patru luni, aproape toate livrările de petrol către insulă, iar reţeaua electrică a ţării s-a prăbuşit parţial joi dimineaţă. În acest context, şeful CIA a făcut joi o vizită rară la Havana, pentru a le transmite personal cubanezilor un mesaj de la Donald Trump.

Un bărbat găteşte cu lemne în timpul unei pene de curent, la Havana, 13 mai 2026 - Profimedia

SUA ar putea deschide un dosar penal împotriva lui Raul Castro pentru fapte care au avut loc în 1996. Potenţiala inculpare a fostului preşedinte al Cubei, în vârstă de 94 de ani are însă o miză politică şi diplomatică. Administraţia Trump a crescut presiunea asupra Cubei, pe care o acuză de corupţie şi incompetenţă, şi încearcă să forţeze schimbări majore la Havana, relatează Reuters.

Trump pune presiune maximă pe Cuba

Momentul posibilei inculpări, care ar trebui aprobată de un mare juriu, nu este clar deocamdată, dar pare iminent. În paralel, guvernul cubanez a confirmat că s-a întâlnit la Havana cu şeful CIA, John Ratcliffe, care le-a spus reprezentanţilor serviciilor secrete din Cuba că SUA sunt pregătite să se implice în probleme de securitate economică în cazul în care Cuba face "schimbări fundamentale".

Articolul continuă după reclamă

Statele Unite au folosit anterior dosare penale împotriva unor personalităţi politice străine pentru a justifica acţiuni militare. În ianuarie, când armata americană a atacat Venezuela, administraţia Trump a descris raidul drept o "operaţiune de aplicare a legii" pentru a-l aduce pe preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, la New York, pentru a fi anchetat penal. În martie, Trump a ameninţat că "următoarea" după Venezuela este Cuba.

Incidentul din 1996 a vizat trei avioane civile Cessna 337 Skymaster ale organizaţiei Brothers to the Rescue, o organizaţie formată în principal din exilaţi cubanezi din Florida. Două dintre ele au fost doborâte în apropierea coastei de nord a Cubei de aviaţia militară cubaneză, iar al treilea a reuşit să scape. Patru persoane au murit.

Oferta de 100 de milioane de dolari a lui Trump pentru Cuba

Săptămâna trecută, Washingtonul a anunţat că a oferit în privat Cubei un ajutor umanitar în valoare de 100 de milioane de dolari, precum şi "internet prin satelit gratuit şi rapid", cu condiţia ca guvernul să accepte "reforme semnificative". Washingtonul sugerase iniţial că Havana l-ar fi refuzat.

Havana a declarat joi că va lua în considerare oferta, dar şi-a exprimat scepticismul faţă de intenţiile lui Trump. "Sperăm că va fi lipsită de manevre politice şi de încercări de a exploata greutăţile şi suferinţa unui popor asediat", a declarat ministrul cubanez de Externe, Bruno Rodriguez.

"Dacă guvernul SUA este cu adevărat dispus să ofere ajutorul în suma pe care a anunţat-o (...) nu va întâmpina obstacole sau lipsă de recunoştinţă din partea Cubei. Priorităţile sunt clare: combustibil, alimente şi medicamente", a transmis şi preşedintele Miguel Diaz-Canel pe X.

Cuba a rămas fără motorină şi păcură. Reţeaua electrică s-a prăbuşit

Informaţiile apar în contextul în care statul comunist a rămas fără motorină. Condiţiile de viaţă din Cuba s-au înrăutăţit dramatic după ce Trump a ameninţat, în ianuarie, că va impune tarife ţărilor care furnizează combustibil insulei. Principalii aliaţi, Mexicul şi Venezuela, au întrerupt ulterior livrările de petrol către Cuba, ceea ce a dus la o penurie gravă de combustibil şi electricitate.

Reţeaua electrică a Cubei a suferit joi dimineaţă o prăbuşire parţială, care a lăsat fără curent estul ţării. Penele de curent prelungite au declanşat proteste inclusiv la Havana. În unele zone ale capitalei, oamenii au stat fără electricitate mai bine de 24 de ore.

Culisele vizitei rare a şefului CIA în Cuba

Potrivit Financial Times, directorul CIA, John Ratcliffe, a vizitat joi Havana, acesta fiind al doilea zbor oficial american pe insulă în ultimii 10 ani. El s-a întâlnit cu Raul Rodriguez Castro, reprezentantul Havanei la recentele discuţii cu SUA, precum şi cu ministrul de Interne, Lázaro Álvarez Casas, şi cu şeful serviciilor de informaţii ale ţării.

Un oficial CIA a declarat că Ratcliffe s-a dus personal "pentru a transmite mesajul preşedintelui Trump că Statele Unite sunt pregătite să discute serios pe teme economice şi de securitate, dar numai dacă Cuba face schimbări fundamentale".

Oficialii americani au subliniat că, deşi sunt pregătiţi să negocieze, nu vor aştepta la nesfârşit şi nu exclud folosirea forţei militare. Americanii au transmis clar că "Cuba nu mai poate fi un refugiu sigur pentru adversarii din emisfera vestică", a mai spus oficialul CIA.

În timp ce Trump a desemnat Cuba drept stat sponsor al terorismului, Havana a transmis că a furnizat dovezi pentru a "demonstra categoric că nu reprezintă o ameninţare la adresa securităţii naţionale a SUA".

Săptămâna trecută, SUA au impus noi sancţiuni împotriva Gaesa, un conglomerat controlat de armată care joacă un rol central în economia cubaneză. Totodată, Trump a făcut demersuri şi pentru a permite sancţionarea companiilor străine care fac afaceri cu Cuba. Secretarul de stat american Marco Rubio, care a avut un rol principal în negocieri, a declarat marţi că Havana are "o economie distrusă, nefuncţională, şi este imposibil să o schimbi".

"Este opinia mea personală că nu poţi schimba traiectoria economică a Cubei atât timp cât oamenii care o conduc acum rămân la conducere", a mai spus el. Cu toate acestea, deşi SUA cer reforme economice şi politice, Washingtonul nu a solicitat o tranziţie către democraţie în cadrul unui eventual acord.

Cuba a transmis că este deschisă să discute despre democraţie, drepturile omului, comerţ şi cooperare cu SUA în domeniul migraţiei şi traficului de droguri, dar insistă că sistemul politic al ţării nu este negociabil.

Georgiana Dulgheru Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰