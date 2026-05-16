Eurovision 2026. Ordinea finaliştilor pe scenă. Când urcă Alexandra Căpitănescu
Un număr de 25 de ţări participă la marea finală a ediţiei din 2026 a concursului muzical Eurovision, sâmbătă seara, la Viena, spectacolul urmând să fie deschis de Danemarca şi închis de ţara-gazdă, Austria.
Zece ţări s-au calificat în prima semifinală de marţi, în timp ce cinci au fost eliminate în urma voturilor publicului şi ale juriilor profesionale, conform AFP.
Lista definitivă a finaliştilor a fost completată după a doua semifinală, de joi, în cursul căreia alte zece ţări s-au calificat, iar cinci au fost eliminate.
Principalii finanţatori ai celui mai mare concurs muzical din lume, Franţa, Germania, Italia şi Regatul Unit, au locul garantat în finală, ca şi ţara-gazdă, Austria.
Iată ordinea în care vor urca pe scenă cei 25 de artişti şi titlurile melodiilor pe care aceştia le vor interpreta în încercarea de a câştiga ediţia din acest an a concursului Eurovision şi trofeul în formă de microfon:
- Danemarca: Soren Torpegaard Lund, "For Vi Gar Hjem"
- Germania: Sarah Engels, "Fire"
- Israel: Noam Bettan, "Michelle"
- Belgia: Essyla, "Dancing on the Ice"
- Albania: Alis, "Nan"
- Grecia: Akylas, "Ferto"
- Ucraina: Leleka, "Ridnym"
- Australia: Delta Goodrem, "Eclipse"
- Serbia: Lavina, "Kraj mene"
- Malta: Aidan, "Bella"
- Republica Cehă: Daniel Zizka, "Crossroads"
- Bulgaria: Dara, "Bangaranga"
- Croaţia: Lelek, "Andromeda"
- Regatul Unit: Look Mum No Computer, "Eins, Zwei, Drei"
- Franţa: Monroe, "Regarde!"
- Moldova: Satoshi, "Viva, Moldova!"
- Finlanda: Linda Lampenius & Pete Parkkonen, "Liekinheitin"
- Polonia: Alicja, "Pray"
- Lituania: Lion Ceccah, "Solo quiero mas"
- Suedia: Felicia, "My System"
- Cipru: Antigoni, "Jalla"
- Italia: Sal Da Vinci, "Per sempre si"
- Norvegia: Jonas Lovv, "Ya Ya Ya"
- România: Alexandra Căpitănescu, "Choke Me"
- Austria: Cosmo, "Tanzschein"
Finala Eurovision 2026 va putea fi urmărită de publicul din România începând de la ora 22:00.
