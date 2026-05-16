Eurovision 2026. Ordinea finaliştilor pe scenă. Când urcă Alexandra Căpitănescu

Un număr de 25 de ţări participă la marea finală a ediţiei din 2026 a concursului muzical Eurovision, sâmbătă seara, la Viena, spectacolul urmând să fie deschis de Danemarca şi închis de ţara-gazdă, Austria.

de Redactia Observator

la 16.05.2026 , 16:58
Eurovision 2026. Ordinea finaliştilor pe scenă. Când urcă Alexandra Căpitănescu
Zece ţări s-au calificat în prima semifinală de marţi, în timp ce cinci au fost eliminate în urma voturilor publicului şi ale juriilor profesionale, conform AFP.

Lista definitivă a finaliştilor a fost completată după a doua semifinală, de joi, în cursul căreia alte zece ţări s-au calificat, iar cinci au fost eliminate.

Principalii finanţatori ai celui mai mare concurs muzical din lume, Franţa, Germania, Italia şi Regatul Unit, au locul garantat în finală, ca şi ţara-gazdă, Austria.

Iată ordinea în care vor urca pe scenă cei 25 de artişti şi titlurile melodiilor pe care aceştia le vor interpreta în încercarea de a câştiga ediţia din acest an a concursului Eurovision şi trofeul în formă de microfon:

  • Danemarca: Soren Torpegaard Lund, "For Vi Gar Hjem"
  • Germania: Sarah Engels, "Fire"
  • Israel: Noam Bettan, "Michelle"
  • Belgia: Essyla, "Dancing on the Ice"
  • Albania: Alis, "Nan"
  • Grecia: Akylas, "Ferto"
  • Ucraina: Leleka, "Ridnym"
  • Australia: Delta Goodrem, "Eclipse"
  • Serbia: Lavina, "Kraj mene"
  • Malta: Aidan, "Bella"
  • Republica Cehă: Daniel Zizka, "Crossroads"
  • Bulgaria: Dara, "Bangaranga"
  • Croaţia: Lelek, "Andromeda"
  • Regatul Unit: Look Mum No Computer, "Eins, Zwei, Drei"
  • Franţa: Monroe, "Regarde!"
  • Moldova: Satoshi, "Viva, Moldova!"
  • Finlanda: Linda Lampenius & Pete Parkkonen, "Liekinheitin"
  • Polonia: Alicja, "Pray"
  • Lituania: Lion Ceccah, "Solo quiero mas"
  • Suedia: Felicia, "My System"
  • Cipru: Antigoni, "Jalla"
  • Italia: Sal Da Vinci, "Per sempre si"
  • Norvegia: Jonas Lovv, "Ya Ya Ya"
  • România: Alexandra Căpitănescu, "Choke Me"
  • Austria: Cosmo, "Tanzschein"

Finala Eurovision 2026 va putea fi urmărită de publicul din România începând de la ora 22:00.

Are România şanse să câştige Eurovision 2026 cu Alexandra Căpitănescu?
