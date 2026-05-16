Eurovision 2026. Ordinea finaliştilor pe scenă. Când urcă Alexandra Căpitănescu

Un număr de 25 de ţări participă la marea finală a ediţiei din 2026 a concursului muzical Eurovision, sâmbătă seara, la Viena, spectacolul urmând să fie deschis de Danemarca şi închis de ţara-gazdă, Austria.

Zece ţări s-au calificat în prima semifinală de marţi, în timp ce cinci au fost eliminate în urma voturilor publicului şi ale juriilor profesionale, conform AFP.

Lista definitivă a finaliştilor a fost completată după a doua semifinală, de joi, în cursul căreia alte zece ţări s-au calificat, iar cinci au fost eliminate.

Principalii finanţatori ai celui mai mare concurs muzical din lume, Franţa, Germania, Italia şi Regatul Unit, au locul garantat în finală, ca şi ţara-gazdă, Austria.

Iată ordinea în care vor urca pe scenă cei 25 de artişti şi titlurile melodiilor pe care aceştia le vor interpreta în încercarea de a câştiga ediţia din acest an a concursului Eurovision şi trofeul în formă de microfon:

Danemarca: Soren Torpegaard Lund, "For Vi Gar Hjem"

Germania: Sarah Engels, "Fire"

Israel: Noam Bettan, "Michelle"

Belgia: Essyla, "Dancing on the Ice"

Albania: Alis, "Nan"

Grecia: Akylas, "Ferto"

Ucraina: Leleka, "Ridnym"

Australia: Delta Goodrem, "Eclipse"

Serbia: Lavina, "Kraj mene"

Malta: Aidan, "Bella"

Republica Cehă: Daniel Zizka, "Crossroads"

Bulgaria: Dara, "Bangaranga"

Croaţia: Lelek, "Andromeda"

Regatul Unit: Look Mum No Computer, "Eins, Zwei, Drei"

Franţa: Monroe, "Regarde!"

Moldova: Satoshi, "Viva, Moldova!"

Finlanda: Linda Lampenius & Pete Parkkonen, "Liekinheitin"

Polonia: Alicja, "Pray"

Lituania: Lion Ceccah, "Solo quiero mas"

Suedia: Felicia, "My System"

Cipru: Antigoni, "Jalla"

Italia: Sal Da Vinci, "Per sempre si"

Norvegia: Jonas Lovv, "Ya Ya Ya"

România: Alexandra Căpitănescu, "Choke Me"

Austria: Cosmo, "Tanzschein"

Finala Eurovision 2026 va putea fi urmărită de publicul din România începând de la ora 22:00.

