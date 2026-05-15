CNN: Trupele SUA retrase din Polonia urmau să ajungă şi în România. Cum justifică Pentagonul decizia

România era inclusă alături de Polonia şi ţările baltice în rotaţia unei brigăzi blindate americane a cărei desfăşurare în Europa a fost oprită printr-un ordin semnat de Pete Hegseth, relatează CNN. O parte dintre militari ajunseseră deja în Europa şi vor fi retraşi. Pentagonul a explicat decizia prin faptul că statele europene "nu s-au ridicat la înălţime atunci când America a avut nevoie de ele".

În această săptămână, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a anulat brusc două desfăşurări militare americane în Europa şi a ordonat retragerea altor militari de pe continent, potrivit a doi oficiali din domeniul apărării, dezvăluie CNN.

Un ordin de la Pentagon semnat de Hegseth a oprit brusc desfăşurarea programată a "Brigăzii 2 Blindate de Luptă din Divizia 1 Cavalerie", care urma să fie rotită prin Polonia şi alte ţări, inclusiv statele baltice şi România, au declarat cei doi oficiali. O parte dintre militarii brigăzii se aflau deja în Europa şi trebuie acum să fie retrimişi în SUA.

Totodată documentul a anulat şi viitoarea desfăşurare în Germania a unui batalion specializat în lansarea de rachete şi proiectile cu rază lungă de acţiune şi a dispus ca un comandament din Europa care supraveghea aceste capabilităţi să fie retras de pe continent, au mai spus oficialii din domeniul apărării.

Articolul continuă după reclamă

Schimbarea vine după ce Trump a criticat în repetate rânduri ţările NATO pentru că nu participă la războiul din Iran. În plus liderul SUA l-a atacat şi pe cancelarul german Friedrich Merz după ce acesta afirmase că SUA sunt "umilite" de Iran.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a anunţat pe 1 mai că SUA vor retrage aproximativ 5.000 de militari din Germania, în urma "unei analize amănunţite a poziţionării forţelor în Europa". Anularea rotaţiilor şi a desfăşurărilor programate ar putea fi o metodă mai simplă logistic decât retragerea rapidă a trupelor staţionate permanent în Germania, mai ales când militarii au şi familiile acolo, explică CNN. În brigada de luptă a cărei desfăşurare în Europa a fost anulată sunt aproximativ 4.700 de soldaţi, iar în batalionul de rachete cu rază lungă de acţiune sunt peste 500 de militari, potrivit surselor citate.

În 2025, în Germania se aflau aproximativ 38.000 de militari americani, potrivit Council on Foreign Relations, iar în Europa erau în total 80.000 de militari americani.

Cum justifică Pentagonul reducerea trupelor americane din Europa

Potrivit unor documente ale Departamentului Apărării consultate de CNN, Pentagonul justifică reducerea trupelor americane din Europa prin nemulţumirea faţă de aliaţii europeni, în special faţă de Germania, afirmând că statele europene "nu au intervenit atunci când America a avut nevoie de ele" şi că "retorica recentă a Germaniei a fost nepotrivită şi nefolositoare".

"Preşedintele reacţionează pe bună dreptate la aceste remarci contraproductive", se arată în documentul citat, care mai precizează că decizia va "ajuta la refacerea capacităţii de luptă" şi va transmite un semnal clar că Germania şi ceilalţi aliaţi trebuie să preia responsabilitatea principală pentru apărarea Europei.

Nu este clar câţi militari din Brigada 2 Blindată de Luptă, aflaţi deja în Europa, vor fi retrimişi acum în SUA. Documentul citat afirmă că administraţia Biden "a suplimentat brigăzile de luptă americane" din Europa ca răspuns la invazia Rusiei în Ucraina, dar că o astfel de măsură "a fost întotdeauna menită să fie temporară".

Batalionul axat pe rachete cu rază lungă de acţiune (Batalionul 3, Regimentul 12 Artilerie de Câmp) urma să fie desfăşurat în Germania mai târziu în acest an şi "în cele din urmă să fie staţionat în Germania în anii următori".

Anunţul privind intenţia de retragere a trupelor a stârnit îngrijorare în Congres. Preşedinţii republicani ai comisiilor pentru Servicii Armate din Camera Reprezentanţilor şi Senat au declarat, într-un comunicat, că sunt "foarte îngrijoraţi".

"Germania a răspuns apelului preşedintelui Trump pentru o împărţire mai mare a poverii, crescând semnificativ cheltuielile pentru apărare şi oferind acces, baze şi drepturi de survol fără întreruperi pentru forţele americane în sprijinul Operaţiunii Epic Fury", au transmis senatorul Roger Wicker şi congresmanul Mike Rogers într-o declaraţie comună, pe 2 mai, când a fost anunţată pentru prima dată reducerea trupelor SUA din Germania.

Legea de finanţare pentru 2026 a Pentagonului prevede că armata americană nu poate avea mai puţin de 76.000 de militari staţionaţi permanent sau desfăşuraţi în Europa pentru mai mult de 45 de zile fără a furniza Congresului o serie de notificări privind strategia.

Joi, senatoarea democrată Jeanne Shaheen le-a spus jurnaliştilor că anularea desfăşurării militare în Polonia "a venit ca o surpriză". "Din câte ştiu, nu am fost notificaţi în legătură cu acest lucru. Cred că este o decizie foarte lipsită de viziune. Transmite un mesaj greşit, un mesaj greşit către Vladimir Putin, un mesaj greşit către China, un mesaj greşit către Iran", a spus Shaheen, membră a Comisiei pentru Servicii Armate din Senat.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰