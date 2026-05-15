Primul caz de hantavirus a fost confirmat în România, la un pacient din Arad care a fost internat în ultimii doi ani la Spitalul de Psihiatrie din Ştei, judeţul Bihor, înainte de a fi transferat la Arad pentru investigaţii şi tratament. Institutul Național de Sănătate Publică precizează însă că au fost prelevate probe biologice, trimise la Institutul Cantacuzino, iar până la confirmarea sau infirmarea analizelor, cazul este încadrat drept suspiciune de hantaviroză.

A fost confirmat primul caz de hantavirus în România. Se investighează tulpina - Sursa: Profimedia

UPDATE. Institutul Naţional de Sănătate Publică a făcut, vineri, primele precizări cu privire la cazul înregistrat la Arad.

"A fost raportat un caz suspect de hantaviroză, aflat în prezent în curs de investigaţie epidemiologică şi clinică. Este vorba despre o persoană internată într-o unitate de psihiatrie din luna iulie 2023, fără contact cunoscut cu persoane bolnave sau suspecte", au transmis reprezentanţii INSP, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, probele biologice au fost recoltate şi transmise către Institutul Cantacuzino pentru confirmarea sau infirmarea diagnosticului.

Articolul continuă după reclamă

"Până la primirea rezultatelor de laborator, cazul rămâne încadrat drept suspiciune", arată specialiştii INSP.

Pacientul a prezentat simptome precum febră, tuse și diaree

Potrivit surselor medicale, pacientul a prezentat simptome precum febră, tuse și diaree, iar medicii au stabilit diagnosticul de hantavirus. Specialiștii au declanșat o anchetă epidemiologică atât în Arad, cât și la unitatea medicală din Ștei.

În prezent, cercetătorii încearcă să stabilească exact tulpina virusului și modul de infectare. Cel mai probabil, spun medicii, este vorba despre varianta care nu se transmite de la om la om, ci prin contact cu rozătoare.

Hantavirusul este asociat în mod obișnuit cu rozătoarele, iar specialiștii iau în calcul ipoteza unei tulpini "locale", adaptate mediului actual, nu una specifică zonelor exotice.

Primul caz de hantavirus a fost confirmat în România, la un pacient din Arad

"Este confirmat hantavirusul, nu este confirmată încă tulpina. Pacientul nu a călătorit recent, el fiind internat în ultimii doi ani la unitatea medicală din Ștei", a transmis o sursă apropiată Observator.

"Hantavirusul vine de la rozătoare, posibil să fie o specie mai domestică a bolii, adaptată,adaptată condiţiilor actuale, nu una asociată zonelor exotice", a mai precizat sursa citată.

La nivel european, Institutul Național de Sănătate Publică precizează că riscul pentru populația generală rămâne foarte scăzut, iar în România au fost înregistrate 15 cazuri între 2023 și 2026.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰