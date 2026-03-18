"Apa Fericirii", băutura periculoasă din Thailanda care aduce moarte. Un turist a murit după 24 de ore

Thailanda este una dintre destinaţiile preferate ale turiştilor români cu chef de distracţie şi nu numai, dar pentru un cuplu britanic s-a trasformat în ţara unei mari tragedii. Tom a murit, iar iubita lui a ajuns în stare extrem de gravă la spital, după ce au consumat o băutură oferită pe stradă. Ar fi vorba despre "Apa Fericirii" un cocktail de droguri oferit în mod obişnuit turiştilor. Medicii recomandă prudenţă şi spun că aşa-zisele "preparate tradiţionale" pot ucide.

Tom şi iubita sa Naomi au petrecut şase săptămâni de vis în Thailanda. Aventura s-a încheiat însă tragic. Cei doi au ajuns la spital în stare gravă după ce li s-au oferit băuturi la o plimbare prin Bangkok. Tom a murit 24 de ore mai târziu. În stop cardiac, Naomi a ajuns la terapie intensivă cu suspiciunea de otrăvire, a supravieţuit totuşi. Nici în ziua de astăzi nimeni nu ştie ce l-a ucis pe turistul britanic!

A murit după 24 de ore

"Diverse lucruri pot provoca tot felul de tipuri de intoxicaţii. De exemplu Apa Fericirii, care nu este considerat doar un drog simplu. Este un amestec de mai multe droguri în proporţii diferite. Iar amestecul depinde de producător, care are propria lui reţetă", a declarat Tany Thaniyavarn, medic.

Băutura consumată în cluburile din Thailanda atât de localnici, cât mai ales de turişti, are gust dulce şi o compoziţie care îi poate trimite pe consumatori - în cele mai fericite cazuri - direct la spital. Medicii spun că un singur pahar poate conţine extazy, opioide, metamfetamine, anestezice puternice şi cantităţi îngrijorătoare de cafeină... combinaţie, uneori, letală.

"Cu cât suntem mai aproape de zona de producție și cu cât unele dintre aceste droguri sunt mai ieftine, cu atât observăm o creștere a consumului. În special în rândul tinerilor", a declarat Delphine Schantz reprezentant regional UNODC.

Deşi în Thailanda are legi dure privind traficul de droguri, cei găsiţi vinovaţi putând fi chiar condamnaţi la moarte, consumul nu este pedepsit foarte aspru aşa că turiştii NU se tem să consume stupefiante. Apa Fericirii este însă un pericol real, iar Departamentul de Medicină din Thailanda recomandă cu insistenţă acestora să-şi găsească bucuria... altfel, NU consumând astfel de produse.

