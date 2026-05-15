ANAF încearcă să „recruteze” inspectori dintre noi. Se bazează probabil pe faptul că românii nemulţumiţi sunt, de obicei, vocali şi speră că aplicaţia iBon va descoperi evaziunea. Practic, oricine va putea verifica dacă bonul primit de la comerciant este real şi înregistrat la ANAF. Suntem încurajaţi să reclamăm atunci când observăm vreo neregulă.

Să presupunem că ați fost la un service, la un salon sau pur și simplu într-un magazin. Ați plătit pentru un serviciu sau pentru un bun și vreți să verificați dacă respectivul operator economic este înregistrat în bazele de date ale ANAF. De luni veți putea contribui la reducerea evaziunii fiscale.

Ne anunță chiar inspectorii instituției, care lansează o aplicație - iBon, o aplicație care există deja sub diverse forme și în alte state precum Grecia, Germania sau Serbia și prin care veți putea verifica dacă bonul fiscal pe care l-ați primit este unul corect și nu unul fals.

Vor fi trei opțiuni, mai exact: fie faceți în timp real o fotografie, fie încărcați una deja existentă în telefonul dumneavoastră sau faceți pur și simplu o sesizare pentru faptul că nu ați primit dovada plății atunci când ați plătit pentru bunul sau serviciul respectiv.

De pe 18 mai, adică de luni, aplicația va fi disponibilă atât pentru utilizatorii iOS, cât și pentru utilizatorii Android.

ANAF justifică acest demers prin prisma faptului că trebuie să existe o comunicare mai eficientă între cetățeni și inspectorii fiscului, dar și prin nevoia de noi instrumente prin care să reducem evaziunea fiscală la noi în țară.

În a doua parte a anului și în a doua etapă de dezvoltare a acestei aplicații, cei care fac astfel de sesizări ar putea fi și premiați printr-un sistem de bonusare care nu știm deocamdată cum va arăta, pentru că inspectorii încă se mai gândesc la forma finală.

