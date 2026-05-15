Femeia din Sibiu, care şi-a ucis mama cu sânge rece, s-a sinucis în arestul preventiv, după ce a cerut de trei ori să fie eliberată. Era în depresie şi mergea la consiliere psihologică, însă gardienii au lăsat-o să stea singură în celulă. Conducerea arestului a dispus o anchetă internă. Iar procurorii au acum o misiune şi mai dificilă - aceea de a desluşi crima aproape perfectă.

La primele ore ale dimineţii, agenţii Arestului Preventiv din Alba au observat că Amiana Păştină este blocată în baia din celulă. Profitase de schimbul de tură şi cu un obiect de igienă personală şi-a luat viaţa. Medicii au fost chemaţi mult prea târziu.

Psihologii avertizează: primele luni de arest au un risc suicidal ridicat

Psihologii spun că în primele luni de arest, riscul suicidal este foarte ridicat, pentru că atunci se instalează depresia severă, iar deţinutul nu mai vede o altă cale de scăpare.

"Recomandarea este de a o caza cu o altă persoană, pentru că această măsură de avea o altă persoană care să fie în permanenţă cu tine 24 din 24, pe timpul zilei, mai ales pe timpul nopţii, inclusiv în camera de deţinere sau chiar să supravegheze dacă la baie totul e în regulă, este cea care salvează vieţi", a explicat Mihai Copăceanu, psiholog.

"Vor fi demarate verificări interne cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu de către poliţiştii implicaţi în activitatea de supraveghere şi pază a persoanelor private de libertate", a declarat Mădălina Crişan, purtător de cuvânt IPJ Alba.

Cererea de eliberare îi fusese respinsă la finalul lunii februarie

Amiana Păştină a fost văzută ultima oară la finalul lunii februarie. Era a treia oară când voia să scape de arest, dar cererea i-a fost respinsă de magistraţi. Femeia de 38 de ani era închisă în arestul Poliţiei din Alba-Iulia, pentru că cel din Sibiu era în renovare.

"Nu mă aşteptam să facă gestul ăsta, dar cine ştie ce a fost în capul ei? Poate remuşcări. E un şoc", a povestit un vecin.

"S-a gândit că trebuie să stea mulţi ani... nu i-a ieşit pasienţa. Prea mulţi ani la închisoare. Dacă avea remuşcări, nu îşi omora mama", a adăugat altă persoană.

"Avea casă frumoasă aici, era realizată. Nu ştiu ce a fost în capul ei. Mă gândesc la copii cel mai mult", a mai spus un cunoscut.

Procurorii spun că femeia şi-ar fi ucis mama cu ajutorul a două prietene

Fosta logodnică a lui Adrian Kreiner, milionarul omorât în timpul unui jaf, a ajuns în mâinile procurorilor tot în februarie.

Femeia de 40 de ani, psiholog și antrenor în dezvoltare personală, şi-ar fi ajutat cea mai bună prietenă să pună la cale un plan diabolic pentru a-şi ucide mama. I-ar fi procurat sedative şi ar fi învățat-o cum să distrugă probele video. Al treilea complice a fost o altă prietenă, asistentă, care a administrat substanţa fatală.

Autopsia care a schimbat ancheta

"Inculpata a ales să-şi ia singură viaţa, înainte de a-şi asuma fapta de omor săvârşită şi de a fi trasă la răspundere penală pentru aceasta. Cercetările vor continua faţă de celelalte două incuplate care vor fi trimise în judecată", a transmis Valentin Florescu, procuror criminalist.

Codruţa Notar era o contabilă renumită în Sibiu, cu clienţi inclusiv în Bucureşti. Femeia de 59 de ani a murit în vara lui 2024, când medicii au constatat că a suferit un infarct. La autopsie însă, s-a conturat ipoteza unei crime. Procurorii au strâns dovezi pe parcursul mai multor luni, însă, când au avut un dosar solid, Amiana Păştină se mutase deja în Dubai cu averea de pe 2 case şi 2 apartamente. A fost prinsă în decembrie, când s-a întors acasă să finalizeze vânzarea unei alte proprietăţi.

