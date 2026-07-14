Până la 100.000 de angajați ar putea rămâne fără loc de muncă. Gigantul nevoit să taie în carne vie

Grupul german Volkswagen ar putea fi nevoit să elimine încă aproximativ 50.000 de locuri de muncă pentru a ajunge la un nivel de competitivitate comparabil cu cel al principalilor săi rivali, potrivit unui mesaj intern transmis angajaţilor de directorul general Oliver Blume şi consultat de Reuters.

Declaraţia confirmă pentru prima dată că producătorul auto analizează posibilitatea reducerii totale a până la 100.000 de posturi la nivel mondial.

După ce compania a convenit deja eliminarea a aproximativ 50.000 de locuri de muncă în cadrul grupului, inclusiv la mărcile Porsche şi Audi, conducerea consideră că sunt necesare măsuri suplimentare pentru reducerea costurilor.

Măsuri drastice la Volkswagen

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Potrivit documentului, Volkswagen estimează că are în prezent un dezavantaj de costuri de aproximativ 20% faţă de companiile concurente. Pe baza acestei diferenţe, conducerea a calculat că ar fi necesară, teoretic, eliminarea altor 50.000 de posturi.

Oliver Blume a precizat însă că grupul analizează în prezent, pentru fiecare marcă, companie şi regiune, câte dintre aceste reduceri sunt realmente necesare şi pot fi implementate.

Mesajul intern vine după ce reprezentanţii angajaţilor au cerut explicaţii privind planul de restructurare prezentat săptămâna trecută Consiliului de Supraveghere al companiei.

Potrivit unor surse apropiate discuţiilor, reprezentanţii sindicatelor au blocat propunerile conducerii, care ar include atât concedieri, cât şi posibilitatea închiderii a patru uzine din Germania.

Strategia gigantului auto pentru a evita închiderea fabricilor

În mesajul adresat angajaţilor, Blume afirmă că, în forma actuală, compania nu poate confirma existenţa unor proiecte competitive pentru uzinele din Emden, Hanovra, Zwickau şi Neckarsulm în perioada anilor 2030.

Directorul general a subliniat totuşi că preferă identificarea unor ”soluţii inteligente” în locul închiderii fabricilor. Printre variantele analizate se numără utilizarea unor unităţi pentru industria de apărare sau producerea în Europa a unor modele Volkswagen dezvoltate pentru piaţa chineză.