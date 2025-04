Cine e singura rudă directă a Papei care e încă în viață. Suveranul avea o sculptură cu mâinile ei, în birou: "Pa, iubita, vorbim când mă întorc"

María Elena este singura rudă directă a Papei, după moartea celorlalți membri ai familiei Bergoglio. De la alegerea fratelui său în fruntea Bisericii Catolice, viața ei în Argentina s-a schimbat radical. Este cea mai mică dintre cei cinci copii ai cuplului Mario José Bergoglio și María Regina Sivori: Jorge Mario, Alberto Horacio, Marta Regina, María Elena și Óscar Adrián. Părinții și frații ei au murit înainte de 2013 și nu au trăit să vadă urcarea lui Jorge Mario pe tronul papal, potrivit La Republica.

O legătură profundă și plină de emoție

Potrivit publicației argentiniene La Nación, relația dintre Papa Francisc și sora sa a fost una extrem de apropiată. În cartea sa autobiografică Esperanza, Suveranul Pontif scria despre greutățile prin care a trecut familia: "Am trăit multe lipsuri, suferințe, lacrimi, dar chiar și în cele mai grele momente, un zâmbet, un râs ne dădeau energia să mergem mai departe."

Când fratele ei a fost ales Papă, María Elena spăla vase în bucătărie. "Când am auzit Habemus Papam, m-am așezat în fața televizorului. Nu mi-a trecut prin minte că ar putea fi fratele meu; el nu voia să fie Papă. Înainte să urce în avion, m-a sunat și mi-a zis: 'Pa, iubita, vorbim când mă întorc.' L-am văzut ieșind pe balcon și am simțit că mor. Am izbucnit în plâns și nu mă mai puteam opri; eram copleșită de emoție", a mărturisit ea.

Un dor nespus și o îmbrățișare simbolică

Chiar dacă distanța i-a despărțit timp de peste zece ani, legătura dintre María Elena și Jorge Mario Bergoglio a rămas una profundă, întreținută prin apeluri săptămânale și scrisori pline de afecțiune. Din cauza stării de sănătate fragile, María Elena trăia într-o reședință religioasă din Argentina, sub îngrijirea unor măicuțe, ceea ce a făcut imposibilă o revedere.

Conștient de acest fapt, Papa Francisc păstra în biroul său o sculptură a mâinii surorii sale, un dar oferit de artistul argentinian Gustavo Massó. Piesa era însoțită de un mesaj emoționant, înregistrat chiar cu vocea Maríei Elena, pe muzică de Mozart: "Uite, mi-aș dori să fiu cu tine și să te îmbrățișez. Crede-mă, suntem îmbrățișați. În ciuda distanței, suntem foarte îmbrățișați."

Această mărturie intimă și profund emoționantă a fost o sursă de mângâiere pentru Papa Francisc, simbolizând o îmbrățișare pe care nu au mai avut ocazia să și-o ofere în viață, dar care a unit pentru totdeauna două suflete din aceeași familie, despărțite de lume, dar nu și de iubire.

