O femeie de 45 de ani a fost ucisă la Florenţa. E al 7-lea caz de femicid din Italia în ultima lună

O femeie în vârstă de 45 de ani, răpită şi aruncată de pe un pod de pe autostradă în apropiere de Florenţa, a devenit a şaptea presupusă victimă a unui femicid în Italia de la jumătatea lunii august.

Lorena Isceri a fost răpită joi după-amiază, se pare de către fostul ei iubit, Federico Vella, în zona Rifredi din Florenţa, înainte de a fi forţată să urce în portbagajul maşinii sale şi condusă spre un pod de pe autostrada A1.

Isceri, care lucra în sectorul veterinar, încă mai avea telefonul la ea şi a reuşit să sune la o linie de urgenţă, spunându-le operatorilor că fusese răpită.

Vella, în vârstă de 38 de ani, a oprit maşina, i-a smuls telefonul şi, se pare, a aruncat-o de pe pod, înainte de a sări şi el.

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După ce Isceri a sunat la linia de urgenţă, poliţia a localizat semnalul telefonului ei, dar a ajuns prea târziu pentru a împiedica uciderea ei. Poliţiştii încearcă să stabilească dacă Isceri a fost ucisă înainte de a fi aruncată de pe pod.

Mama lui Isceri a declarat pentru SkyTg24 că a vorbit ultima oară cu fiica sa joi dimineaţă şi că aceasta părea să fie bine. Întrebată despre relaţia cu Vella, ea a spus că Isceri îi vorbise despre aceasta şi că era „foarte speriată”.

Datele Ministerului de Interne italian indicau o tendinţă de scădere a numărului de femicide în primele şase luni ale anului 2026.

Cifrele compilate de alianţa feministă „Non Una di Meno” arătau că, până la data de 8 august, 40 de femei fuseseră ucise în acest an.

Însă numărul victimelor a crescut începând cu 15 august, sărbătoarea naţională italiană Ferragosto, şapte femei, printre care şi Isceri, fiind ucise de un partener actual sau fost.

Coaliţia de guvernare condusă de Giorgia Meloni, care vineri a sărbătorit faptul că a devenit cel mai longeviv guvern din istoria Republicii Italiene, se angajase să ia măsuri dure împotriva violenţei de gen, în urma reacţiei puternice a opiniei publice la uciderea Giuliei Cecchetin, o studentă la medicină în vârstă de 22 de ani, de către fostul ei iubit, în noiembrie 2023.

Doi ani mai târziu, guvernul a aprobat o lege care a introdus pentru prima dată o definiţie juridică a femicidului în dreptul penal, pedepsindu-l cu închisoare pe viaţă, şi a majorat pedepsele pentru infracţiuni precum hărţuirea, violenţa sexuală şi distribuirea de imagini intime fără consimţământ.

Cu toate acestea, o campanie de educare a elevilor de sex masculin cu privire la relaţiile sănătoase a fost zădărnicită după ce guvernul a impus ca aceasta să fie condiţionată de aprobarea părinţilor.