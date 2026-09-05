Justiția americană suspendă temporar cooperarea cu guvernul canadian

Tensiunile dintre Washington și Ottawa se adâncesc pe fondul disputei comerciale. Divizia antitrust a Departamentului de Justiție al SUA a primit ordin să întrerupă orice colaborare cu guvernul canadian, relatează The Wall Street Journal, care citează e-mailuri interne.

Potrivit Reuters, cele două ţări vecine, aliaţi apropiaţi timp de decenii, au avut tot mai multe conflicte pe teme comerciale şi alte probleme de când preşedintele Donald Trump s-a întors la Casa Albă la începutul anului 2025. Disputa comercială a dus la impunerea unor tarife vamale de zeci de miliarde de dolari în comerţul transfrontalier.

Trump și Canada, în plin război comercial. Tarifele au amplificat tensiunile dintre cele două țări

Departamentul de Justiţie a numit relatarea ca fiind falsă într-o declaraţie trimisă prin e-mail către Reuters, spunând că "presupusa instrucţiune nu a fost dată nimănui".

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Diviziei i s-a cerut "să amâne temporar o întâlnire programată privind o investigaţie specifică până când echipa antitrust a Departamentului de Justiţie va avea mai mult timp să se pregătească", a declarat departamentul.

Casa Albă a transmis Reuters să se adreseze Departamentului de Justiţie, în timp ce guvernul canadian nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

Trump a sugerat în mod frecvent ca ţara vecină Canada să fie un stat american, iar săptămâna trecută a ordonat redenumirea Lacului Ontario în "Lacul America".

Oficialii americani, instruiți să oprească orice cooperare cu autoritățile canadiene

The Wall Street Journal a relatat că Lynda Marshall, şefa secţiei internaţionale a diviziei antitrust, a ordonat oficialilor, într-un e-mail de miercuri, să oprească orice cooperare privind cazurile şi orice angajament cu autorităţile canadiene privind problemele de politică, fără a oferi un motiv pentru această directivă.

Vineri, şefilor de secţie din cadrul diviziei li s-a cerut, într-un alt e-mail, să furnizeze liste care să detalieze domeniile de cooperare cu Canada până la sfârşitul zilei, se adaugă în raport.