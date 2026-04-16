Cine este Rumen Radev, fostul preşedinte care aspiră să devină "Viktor Orban al Bulgariei"

Fostul preşedinte bulgar Rumen Radev, un general în rezervă critic faţă de elitele politice şi cu poziţii apropiate de Rusia, încearcă odată cu noile alegeri legislative anticipate care au loc duminică în Bulgaria să obţină funcţia de prim-ministru, după ce a făcut o campanie pe o platformă anticorupţie şi a recunoscut ambiţia de a deveni o versiune bulgară a naţionalistului ungar Viktor Orban.

Cine este Rumen Radev, fostul preşedinte bulgar care aspiră să devină "Viktor Orban al Bulgariei" - Profimedia

Radev, în vârstă de 62 de ani, intră în alegeri ca favorit în sondaje, după ce a demisionat din funcţia de preşedinte în ianuarie, cu un an înainte să-şi încheie al doilea şi ultimul său mandat.

Acest al optulea scrutin parlamentar în perioada scursă din anul 2021 este marcat de o nemulţumire socială generalizată, de respingerea unei clase politice percepute ca fiind corupte şi de frustrarea faţă de nivelul de trai care se menţine scăzut în această ţară cea mai săracă din UE şi care a adoptat anul acesta moneda euro.

Demisia lui Radev din funcţia de preşedinte pentru a candida în alegeri, a explicat el, a răspuns nevoii de a "asculta cetăţenii" într-o perioadă de profundă criză politică, marcată de instabilitate instituţională şi proteste împotriva corupţiei.

Fost comandant-şef al Forţelor Aeriene, Radev şi-a început cariera militară în 1987, încă sub regimul comunist, şi s-a impus printre militarii cei mai distinşi ai ţării. Absolvent cu merite în Bulgaria şi, mai târziu, după căderea comunismului, în SUA, unde a fost cel mai bun student străin la Air Command and Staff College, şi-a construit o reputaţie de profesionist în calificarea sa militară înainte de a intra în politică.

În 2016, Radev a fost ales preşedinte, după ce a candidat ca independent cu sprijinul Partidului Socialist, iar în 2021 a fost reales. El a avut în tot acest timp o relaţie tensionată cu liderul populist conservator Boiko Borisov, fost premier şi cel mai influent politician bulgar din ultimii 15 ani, pe care l-a acuzat adesea că tolerează corupţia.

Conflictele sale cu elitele politice ale sistemului i-au adus sprijin popular, mai ales după ce a susţinut mai multe proteste publice, inclusiv mobilizarea împotriva corupţiei şi a creşterii preţurilor care a dus la căderea guvernului de coaliţie condus de premierul Rosen Jeleazkov în decembrie anul trecut.

Acum, cu un mesaj naţionalist focalizat pe regenerarea statului, securitatea naţională şi tragerea la răspundere, Radev caută să capitalizeze electoral nemulţumirea publică.

Obiectivul său declarat este "transformarea Bulgariei", deşi criticii săi afirmă că stilul său individualist ar putea submina democraţia. De altfel, Radev nu îşi ascunde admiraţia pentru premierul conservator şi naţionalist ungar Viktor Orban, care părăseşte puterea după 16 ani în urma pierderii alegerilor. Radev vede în Orban modelul său politic, dar mai pragmatic şi mai puţin conflictual, inclusiv în relaţiile cu Bruxelles-ul.

El şi-a axat campania pe măsuri anti-inflaţie şi pe prioritizarea economiei "mai presus de ideologii". Radev a pledat astfel pentru reluarea dialogului cu Rusia, astfel încât Bulgaria să poată avea acces din nou la resurse energetice ieftine, a contestat Pactul Verde european şi a adoptat o poziţie critică faţă de principiile liberale, inclusiv faţă de politicile favorabile minorităţii LGBTI.

Radev a încercat anul trecut, fără succes, să obţină convocarea unui referendum privind adoptarea monedei euro, argumentând că o decizie de o asemenea anvergură ar trebui să aibă un consens social larg, mai ales într-o ţară în care o parte semnificativă a populaţiei este ameninţată de sărăcie.

Discursul său combină anumite elemente eurosceptice şi o critică frontală la adresa elitelor politice şi economice, pe care le acuză că profită de sistem în detrimentul cetăţenilor. În acest sens, Rumen Radev denunţă influenţa unor personalităţi precum fostul premier Borisov şi afaceristul Delyan Peevski, pe care îi acuză pentru distorsionarea vieţii politice a ţării.

În politica externă, Radev pledează pentru o abordare pragmatică ce combină apartenenţa la UE şi NATO cu o poziţie critică faţă de sancţiunile împotriva Rusiei. El susţine menţinerea relaţiilor cu Moscova şi se opune furnizării de ajutor militar Ucrainei, argumentând că acesta prelungeşte conflictul.

Radev conduce în sondaje

Radev conduce în sondaje, susținut de sprijinul alegătorilor mai în vârstă, din mediul rural, care îl văd ca pe un salvator care să pună capăt anilor de tulburări și să rupă ceea ce el numește o "oligarhie" de politicieni veterani corupți, relatează Reuters.

"Văd un lider care poate face această schimbare drastică și poate oferi securitate oamenilor", a spus Vasiliev într-un interviu acordat la ferma sa din provincia Haskovo din Bulgaria. "A venit momentul să rezolvăm fundamental problemele din țară."

Bulgaria, o națiune de la Marea Neagră cu aproximativ 6,5 milioane de locuitori, situată la frontiera de sud-est a Uniunii Europene, votează duminică pentru a opta oară în cinci ani, în contextul unei crize politice în care coalițiile slabe nu au reușit să supraviețuiască, iar încrederea în alegerile democratice a scăzut.

Aceste alegeri sunt diferite, au declarat mai mulți alegători pentru Reuters. Radev, care a fost ales președinte, un rol în mare parte ceremonial, în 2016, a ieșit în mare parte nevătămat din criză și a promis că va pune capăt corupției și va oferi stabilitate.

Experții spun că mită există în Bulgaria în toate aspectele, de la acordurile de achiziții publice până la alegerile locale. Bulgaria ocupă locul 84 în Indicele de Percepție a Corupției din 2025 al Transparency International, la egalitate cu Ungaria, fiind țara cu cel mai mic scor din UE.

Radev a promis miercuri că va pune capăt "lorzilor feudali locali și oamenilor puternici care sufocă regiuni întregi din Bulgaria".

Un nou Viktor Orban?

O victorie a lui Radev ar putea redefini politica externă a Bulgariei, dictată de partidele loiale Bruxelles-ului. Bulgaria a aderat la zona euro în ianuarie și luna trecută a semnat un acord de securitate cu Ucraina, Radev se opune ambelor decizii.

"Cei care au format coaliția au introdus moneda euro în Bulgaria fără să vă întrebe. Și acum, când vă plătiți facturile, amintiți-vă întotdeauna care politicieni v-au promis că veți fi în 'clubul bogaților'", a declarat Radev miercuri, ca răspuns la frustrarea publică față de creșterea facturilor.

După ce premierul ungar, Viktor Orban, pro-Kremlin, a fost demis din funcție, Radev se poziționează ca singurul lider al UE rămas, dispus să îmbunătățească relațiile cu Moscova, chiar dacă războiul Rusiei din Ucraina continuă.

"Suntem singurul stat membru al Uniunii Europene care este atât slav, cât și ortodox”, a spus el într-un interviu cu jurnalistul bulgar Martin Karbovski. „Putem fi o verigă foarte importantă în întregul mecanism... pentru a restabili relațiile cu Rusia."

Compromisul lui Radev

În decembrie, guvernul a demisionat pe fondul protestelor de masă împotriva corupției și a unui buget care propunea taxe mai mari. A urmat o creștere a cererii de reformă. Radev a intervenit.

Partidul său, Bulgaria Progresistă (PB), are aproximativ 30% din voturi, arată sondajele, cu aproximativ 10 puncte procentuale înaintea celui mai mare partid din țară, GERB, dar departe de o majoritate absolută.

PB a primit peste 650.000 de euro în donații private pentru campanie, 67% din totalul contribuțiilor, arată datele de la Oficiul Național de Audit al Bulgariei.

Totuși, Radev ar putea avea nevoie de parteneri de coaliție, ceea ce i-ar putea tempera poziția pro-rusă. Un candidat este coaliția pro-europeană Noi Continuăm Schimbarea - Bulgaria Democrată (PP-DB), care are aproximativ 12% și este de acord că reforma este necesară.

Radev a exclus o alianță cu GERB, condusă de fostul prim-ministru Boiko Borisov, sau cu partidul Mișcarea pentru Drepturi și Libertăți, al cărui lider Delyan Peevski se află sub sancțiuni din partea SUA și Regatului Unit pentru corupție. "Toate indiciile arată... construirea unei coaliții", a declarat Tihomir Bezlov, cercetător senior la Centrul pentru Studiul Democrației din Sofia, adăugând că nu este clar cât timp va supraviețui o coaliție.

Mult va depinde de prezența la vot, care se așteaptă să depășească 50%. În încercarea de a restabili încrederea, guvernul interimar a luat măsuri drastice împotriva cumpărării de voturi, care este răspândită în Bulgaria, și a solicitat ajutor din partea UE pentru a contracara dezinformarea online, inclusiv din ceea ce a numit surse rusești.

Radev a spus că aceasta a fost o stratagemă pentru a truca votul.

"Nimeni din afară nu poate veni să ne spună pentru cine și ce să votăm. Asta se decide aici, de noi, bulgarii", a spus el.

Rusia a negat că s-ar fi amestecat în alegerile străine.

În căutarea unui lider demn

Bulgaria s-a dezvoltat rapid de la căderea comunismului în 1989 și de la aderarea la Uniunea Europeană în 2007. Speranța de viață a crescut vertiginos, șomajul este cel mai scăzut din UE, iar economia are garanții mai mari de la intrarea în zona euro.

Străzile pietruite din centrul Sofiei sunt presărate cu cafenele și baruri aglomerate, iar oamenii își petrec serile de primăvară adunați în numeroasele parcuri bine întreținute ale orașului. Stațiunile sale de schi atrag turiști de iarnă din întreaga Europă.

Dar în satele din Haskovo, comunitățile au fost devastate de ani de investiții insuficiente și de plecarea tinerilor. Drumurile trebuie reasfaltate, acoperișurile fermelor lăsate trebuie recondiționate.

Fermierul Vasiliev respinge discuțiile conform cărora Radev ar fi pro-rus. El își dorește doar pe cineva decent.

"Primul cuvânt care îmi vine în minte când mă gândesc la un lider este 'demn'", a spus el. "Pentru a fi un lider demn, trebuie să fii o persoană demnă."

