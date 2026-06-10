Apărarea aeriană rusească a doborât cel puțin 12 drone ucrainene care se îndreptau spre Moscova peste noapte, potrivit primarului orașului, Serghei Sobianin, marcând a treia zi consecutivă de atacuri ucrainene la distanță lungă asupra capitalei ruse. Ultimele atacuri asupra Moscovei au făcut parte dintr-un val mare de atacuri cu drone ucrainene lansate în sudul și vestul Rusiei, potrivit Ministerului Apărării de la Moscova, care a declarat într-o postare pe Telegram că forțele sale au doborât cel puțin 326 de drone ucrainene peste noapte.

Ucraina lansează sute de drone în a treia zi consecutivă de atacuri asupra Moscovei - Profimedia

Sobianin a declarat că serviciile de urgență au fost trimise la locurile unde au căzut drone și resturi interceptate. Primarul nu a înregistrat nicio pagubă sau victime cauzate de niciunul dintre atacurile raportate de luni. De luni, Sobianin a raportat doborârea a cel puțin 39 de drone ucrainene care se îndreptau spre capitală, conform ABC News.

Nu este clar dacă vreo dronă a penetrat apărarea aeriană rusească. Oficialii ruși atribuie, în general, orice pagubă sau victime resturilor din interceptări, mai degrabă decât impacturilor reușite, chiar și în cazurile în care imaginile video arată muniții ucrainene lovind ținte.

În altă parte, oficialii locali au raportat atacuri asupra instalațiilor industriale din regiunile Samara, Rostov, Vladimir și Ceboksari.

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Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat într-o postare pe Telegram că o rachetă de croazieră FP-5 Flamingo, proiectată de Ucraina, a fost utilizată în atacul asupra Ceboksari. Atacul a lovit "o fabrică militară" folosită pentru a produce "componente pentru drone și rachete", a adăugat Zelenski.

Zelenski a declarat că munițiile ucrainene au lovit rafinării majore de petrol din regiunile Samara și Vladimir.

O alertă privind dronele a fost, de asemenea, declarată în regiunea Omsk din Siberia - la peste 2.900 de kilometri de Ucraina - de către guvernatorul Vitali Hoțișenko, invocând un avertisment din partea Ministerului Apărării.

Agenția federală de transport aerian a Rusiei, Rosaviațiya, a anunțat restricții temporare de zbor pentru cel puțin 10 aeroporturi din sudul și vestul Rusiei până miercuri dimineață, conform declarațiilor postate pe canalul oficial Telegram.

Restricțiile au afectat aeroporturi care se întind de la Soci, pe coasta Mării Negre, până la Perm, aproape de Munții Ural și la peste 900 de mile distanță de Ucraina.

Ucraina și-a extins rapid campania cu drone împotriva Rusiei - pe care oficialii de la Kiev o numesc "sancțiuni pe termen lung" - în ultimele luni, conform datelor publicate de oficialii ucraineni și de Ministerul rus al Apărării.

În luna mai, Ministerul rus al Apărării a revendicat doborârea a 9.418 drone ucrainene - cel mai mare număr lunar raportat vreodată de minister. Iar la Moscova, Sobyanin a raportat doborârea a cel puțin 329 de drone ucrainene care se îndreptau spre capitala Rusiei în aceeași lună - puțin sub recordul lunar de 398 de interceptări revendicate în martie.

Zelenski și-a exprimat clar obiectivul de a extinde atacurile Kievului în interiorul Rusiei, vizând instalații energetice, fabrici militare și alte ținte strategice.

"Impactul nostru pe termen lung asupra logisticii rusești, rafinării petrolului rusesc și producției militare rusești este, de asemenea, semnificativ", a declarat Zelenski în timpul vizitei sale în Estonia, marți. "Bugetul rusesc este zdrențuit. Trebuie să menținem presiunea și să readucem Rusia pe calea diplomatică", a adăugat el.

Rusia și-a continuat propria campanie de atacuri pe termen lung asupra Ucrainei până miercuri. Forțele aeriene ucrainene au declarat într-o postare pe Telegram că Rusia a lansat 207 drone în țară în ultimul său bombardament, dintre care 181 au fost interceptate sau altfel suprimate.