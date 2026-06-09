Comisia Europeană este pregătită să propună cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care vizează sectorul energetic, băncile și pescuitul, a anunţat marți președinta Comisiei UE, Ursula von der Leyen.

Comisia Europeană anunţă un nou pachet de sancţiuni împotriva Rusiei. Care sunt domeniile vizate - Profimedia

"Ne concentrăm pe sectoarele cu cel mai mare impact", a declarat von der Leyen reporterilor la Bruxelles.

"Sancțiunile noastre continuă să fie puternice și să afecteze profund. Ele slăbesc fundamentele economice ale efortului de război al Rusiei."

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Noul pachet trebuie revizuit și aprobat de toate cele 27 de țări ale UE, un proces care poate duce la schimbări dacă vreun guvern ridică obiecții.

Până în prezent, UE a impus sancțiuni asupra a peste 2.400 de persoane și entități ca răspuns la invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022, potrivit Consiliului Uniunii Europene.

Măsurile includ înghețarea activelor și interdicții de călătorie care vizează oficiali ruși, personalități militare, oameni de afaceri, bănci, companii de apărare și organizații acuzate că au ajutat Moscova să ocolească restricțiile.