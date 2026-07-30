Propunerile PSD pentru protejarea veniturilor din Educaţie şi Sănătate, pe masa Comisiei Europene

PSD cere sprijinul Comisiei Europene pentru ca noua reformă a salarizării să nu reducă veniturile angajaţilor din educaţie şi sănătate. Victor Negrescu, Adrian Streinu-Cercel şi Alexandru-Mihai Ghigiu au transmis o scrisoare Ursulei von der Leyen, în care solicită protejarea sporurilor, simulări de impact şi consultări cu sindicatele înainte de adoptarea legii.

"Partidul Social Democrat propune soluţii pentru protejarea educaţiei şi sănătăţii în reforma salarizării şi solicită sprijinul Comisiei Europene pentru accesarea fondurilor din PNRR fără a sacrifica cele două domenii. Partidul Social Democrat continuă să vină cu soluţii concrete pentru protejarea educaţiei şi sănătăţii şi atragerea fondurilor alocate prin PNRR. Vicepreşedintele Parlamentului European Victor Negrescu, preşedintele Comisiei pentru sănătate din Senat, Adrian Streinu-Cercel şi preşedintele Comisiei pentru învăţământ din Camera Deputaţilor, Alexandru-Mihai Ghigiu, au transmis o scrisoare preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prin care propun o serie de soluţii pentru ca reforma salarizării să protejeze educaţia şi sănătatea, fără a compromite obiectivele asumate de România", se arată într-un comunicat de presă remis Agerpres de PSD.

Ce solicită PSD Comisiei Europene

Potrivit sursei citate, acest demers are loc în contextul dezbaterilor privind noua lege a salarizării şi urmăreşte identificarea unor soluţii juridice şi tehnice care să permită aplicarea reformei fără diminuarea veniturilor personalului din educaţie şi sănătate şi fără afectarea serviciilor publice esenţiale.

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"În scrisoare sunt prezentate argumente şi date privind situaţia celor două sisteme, precum şi o serie de propuneri concrete adresate Comisiei Europene. Semnatarii solicită clarificări care să permită României: protejarea veniturilor personalului din educaţie şi sănătate, recunoaşterea specificului acestor profesii şi a plăţilor pentru gărzi, ture, muncă de noapte, condiţii dificile şi activitatea desfăşurată în zone cu deficit de personal, realizarea unor simulări complete privind impactul reformei asupra tuturor categoriilor profesionale înainte de adoptarea legii, desfăşurarea unui dialog real cu sindicatele reprezentative şi cu profesioniştii din cele două domenii", se detaliază în comunicat.

PSD: Reforma trebuie să protejeze serviciile publice

PSD precizează că propune o abordare diferită de cea promovată până acum de Guvern, punând accent pe dialog, fundamentarea deciziilor şi protejarea serviciilor publice esenţiale, în locul unor măsuri aplicate uniform, fără o evaluare completă a impactului.

"Prin acest demers demonstrăm, încă o dată, că există alternative şi soluţii. Nu este suficient să vorbim despre reforme, ci trebuie să ne asigurăm că ele sunt aplicate inteligent şi echilibrat. Educaţia şi sănătatea nu trebuie să plătească preţul unei implementări rigide. Propunem soluţii concrete prin care România poate atrage fondurile alocate prin PNRR şi să aibă profesori şi cadre medicale motivate", a declarat Victor Negrescu.

Adrian Streinu-Cercel a afirmat că sănătatea nu înseamnă doar investiţii în clădiri şi echipamente, ci şi oameni.

"O reformă sustenabilă trebuie să protejeze personalul medical şi să asigure continuitatea serviciilor pentru pacienţi. Acesta este obiectivul soluţiilor pe care le-am propus", a spus acesta.

Alexandru-Mihai Ghigiu a subliniat că profesorii au nevoie de predictibilitate şi respect, iar reforma salarizării trebuie să contribuie la consolidarea sistemului de educaţie, nu să accentueze problemele cu care acesta se confruntă.