UE vrea să investigheze planul de 20 de miliarde de dolari al FIFA, care a stârnit un val de revoltă în lumea

Uniunea Europeană a condamnat ferm miercuri planul FIFA de a deschide uşa investitorilor privaţi, argumentând că "comercializarea nestăvilită a fotbalului" a devenit "dăunătoare". Totodată UE avertizează că va investiga proiectul.

Avalanșă de reacții dure după ce FIFA a anunțat că vrea să creeze o companie separată pentru activitățile sale comerciale, evaluată în total la 20 de miliarde de dolari, și să vândă investitorilor privați o parte din aceasta.

UE avertizează că va investiga planul FIFA

UE a avertizat că va investiga planul FIFA. Comisarul european pentru sport, Glenn Micallef, a spus că proiectul ridică semne de întrebare privind modul în care va fi condusă și controlată noua companie, independența FIFA și posibilele conflicte de interese, relatează Finacial Times.

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"Nu vă atingeţi de sportul nostru", a avertizat Micallef într-o postare pe reţeaua X. "În limitele competenţelor conferite de tratate, Comisia Europeană va examina aceste propuneri cu cea mai mare atenţie", a subliniat oficialul european. Critici tăioase au venit și de la grupuri ale suporterilor, până la UEFA și la politicieni.

FIFA negociază cu o companie apropiată familiei Trump

Marți, FIFA a anunțat că va înființa o nouă companie, denumită FIFA Forward Enterprise, și că intenționează să vândă o participație de aproximativ 20%, evaluând astfel compania la circa 20 de miliarde de dolari. Forul internațional se află deja în negocieri avansate cu Thrive Eternal, o companie de investiții condusă de Joshua Kushner, fratele lui Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump.

FIFA vrea să profite de veniturile mari generate de recenta Cupă Mondială din SUA, Mexic și Canada. Competiția a contribuit la încasări de peste 13 miliarde de dolari pentru forul mondial al fotbalului, în perioada de patru ani care se încheie anul acesta.

"Cupa Mondială nu este un produs. Este cea mai importantă competiție din sportul mondial și nu a aparținut niciodată cuiva care să o poată vinde. Puteți prezenta tranzacția cum doriți. În momentul în care ați vândut o parte din ea, ați trădat fotbalul", a declarat marți seară noul premier britanic, Andy Burnham, microbist înfocat.

UEFA și suporterii cer oprirea proiectului

Și democrații din Comisia juridică a Camerei Reprezentanților au transmis că planul de investiții reprezintă o nouă dovadă că FIFA încearcă să intre în grațiile familiei Trump.

Președintele FIFA, Gianni Infantino, i-a acordat lui Donald Trump, în decembrie, "Premiul FIFA pentru Pace", o invenție nouă, iar organizația a închiriat spații de birouri în Trump Tower din New York.

"Acum, Infantino reușește un hat-trick al favorurilor financiare, urmărind o tranzacție de mai multe miliarde de dolari cu fratele lui Jared Kushner, pentru a vinde investitorilor privați participații legate de Cupa Mondială", au transmis parlamentarii americani din comisie.

Gianni Infantino a fost invitat să se prezinte în fața comisiei pentru a răspunde la întrebări. Parlamentarii americani vor să afle cât de apropiate sunt relațiile dintre FIFA și administrația Trump și dacă acestea au influențat deciziile comerciale ale organizației.

UEFA a transmis că planul FIFA "încalcă o limită pe care instituțiile de conducere ale fotbalului nu ar trebui să o depășească niciodată".

"Sufletul și conducerea fotbalului nu sunt active care pot fi tranzacționate, mai ales în lipsa totală de transparență privind cine câștigă financiar. Niciunul dintre noi nu este proprietarul fotbalului. Nu este al FIFA ca să îl vândă", a transmis UEFA.

Football Supporters Europe, organizație care reprezintă suporterii, a criticat și ea planul și i-a cerut lui Infantino să demisioneze. Grupul criticase deja dur politica FIFA privind biletele la recenta Cupă Mondială, unde prețurile au fost semnificativ mai mari decât la turneele precedente.

"Cupa Mondială nu este de vânzare. Ajunge cu această mascaradă. Asociațiile membre FIFA și toți cei cărora le pasă de viitorul fotbalului trebuie să se opună omului care vrea să vândă fotbalul mondial", a transmis Football Supporters Europe.

Și Sepp Blatter, predecesorul lui Infantino, care a demisionat în 2015 în urma unui scandal de corupție, s-a pronunțat împotriva planului FIFA. "Relația apropiată dintre președintele FIFA și președintele SUA a ajuns la o dimensiune financiară care afectează profund fotbalul. Nimeni nu are dreptul să ne vândă jocul", a declarat el.

În anunțul de marți, Infantino a spus că planul urmărește "democratizarea fotbalului la nivel mondial" și că banii obținuți vor fi "investiți masiv chiar și în cele mai mici sau mai îndepărtate regiuni ale lumii fotbalului".

Federațiile membre ar urma să primească anual 5 milioane de dolari, în loc de 2 milioane

FIFA vrea să mărească semnificativ sumele alocate federațiilor membre și proiectelor de dezvoltare a fotbalului. În următorii patru ani, bugetul destinat acestor programe ar urma să crească de la 4 miliarde la 10 miliarde de dolari, folosind inclusiv banii obținuți din vânzarea participației către investitori.

Fiecare dintre cele 211 federații membre FIFA, de la țări precum India și China până la Gibraltar și insula Montserrat, ar urma să primească anual mai mulți bani: 5 milioane de dolari, în loc de 2 milioane. În plus, fiecare federație ar încasa o plată unică de alte 20 de milioane de dolari.

Aceste federații votează deciziile importante ale FIFA, inclusiv alegerea conducerii și aprobarea de proiecte.

"Fiecare asociație membră FIFA ar trebui să aibă posibilitatea de a obține o parte echitabilă din finanțarea disponibilă, pentru a-și construi propriul viitor și pentru a decide singură, în loc să depindă de alții", a declarat Infantino.