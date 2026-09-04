Compania care concediază 180 de angajați. Oamenii au aflat din presă că își vor pierde locurile de muncă

Deși a înregistrat o creștere puternică a profitului, Raiffeisen Elveţia pregătește reduceri bugetare. Până la 180 de posturi ar putea fi desființate. În paralel, banca își reorganizează structura și conducerea. Angajaţii au aflat vestea abia după ce măsura a fost anunţată public, criticând atitudinea angajatorului în legătură cu desfiinţarea a 180 de posturi.

Raiffeisen Elveția trebuie să facă economii, iar până la 180 de locuri de muncă ar putea fi desființate, a anunțat miercuri dimineață grupul bancar.

Începând de anul viitor, Raiffeisen Elveția își propune să reducă anual cu 63 de milioane de euro costurile cu personalul și cheltuielile de exploatare. Decizia vine în ciuda faptului că banca a raportat profituri semnificativ mai mari în prima jumătate a anului 2026, potrivit Blick.

Cum vor fi aplicate măsurile de concediere

Raiffeisen precizează că măsurile vor fi aplicate "în mod responsabil".

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"Mai mult de jumătate dintre posturile vizate vor putea fi eliminate prin fluctuația naturală a personalului, desființarea unor posturi vacante, reducerea utilizării forței de muncă externe și pensionări anticipate", se arată în comunicatul de presă al băncii.

Raiffeisen nu oferă însă detalii despre numărul exact al eventualelor concedieri.

Profitul pe primul semestru a crescut cu aproape 19%

În paralel cu măsurile de reducere a costurilor, banca trece și printr-un proces de reorganizare. Începând din octombrie, compania va fi structurată în șase departamente. Philipp Ackermann, manager cu experiență îndelungată în cadrul Raiffeisen, va prelua conducerea departamentului "Clienți corporativi și tranzacționare". Patrick Lehner, care se alătură băncii după ce a lucrat la Boston Consulting Group, va prelua din noiembrie conducerea activităților dedicate clienților persoane fizice. În schimb, Roland Altwegg și Helen Fricker, actuali membri ai conducerii, vor părăsi compania în luna septembrie.

Raiffeisen a raportat rezultate semnificativ mai bune în prima jumătate a anului 2026

Profitul a crescut cu 18,9% față de aceeași perioadă a anului precedent, ajungând la 659,3 milioane de franci. În același timp, banca a înregistrat o creștere puternică a activităților din domeniul creditelor ipotecare, al serviciilor pentru clienții corporativi, precum și al produselor de investiții și de economisire pentru pensie. Și principala sursă de venit a băncii a avut o evoluție pozitivă. Venitul net din dobânzi a crescut cu 6,3%, până la 1,41 miliarde de franci.

În total, veniturile operaționale au avansat cu 7,6%, ajungând la 2,04 miliarde de franci.