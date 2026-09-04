Fragment de dronă cu încărcătură explozivă, neutralizat în apropiere de Sulina

Un fragment de dronă cu încărcătură explozivă a fost găsit vineri, la aproximativ 5 mile marine est de intrarea pe brațul Sulina. Obiectul a fost identificat de o echipă EOD a Forțelor Navale Române și neutralizat în siguranță. O intervenție similară a avut loc cu o zi înainte, în zona Platformei Centrale. În ambele cazuri, fragmentele au fost observate și raportate de nave comerciale.

"Vineri, 4 septembrie, o echipă EOD din cadrul Forţelor Navale Române s-a deplasat, la bordul unei nave a Gărzii de Coastă, la aproximativ 5 mile marine est de intrarea pe braţul Sulina, pentru verificarea unui obiect plutitor suspect. În urma verificărilor, echipa EOD a confirmat prezenţa unui fragment de dronă aeriană care prezenta încărcătură explozivă. Obiectul a fost neutralizat la faţa locului, în condiţii de siguranţă, la ora 18.17", a anunţat MApN.

Potrivit sursei citate, o intervenţie similară a avut loc în cursul după-amiezii de joi, când o altă echipă EOD din cadrul Forţelor Navale Române a neutralizat un fragment de dronă aeriană care prezenta încărcătură explozivă şi plutea în zona Platformei Centrale.

Ambele situaţii au fost semnalate de nave comerciale prin intermediul Centrului Regional de Coordonare Maritimă.

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"Forţele Navale Române menţin permanent capacitatea de intervenţie pentru identificarea şi neutralizarea obiectelor care pot pune în pericol navigaţia şi activităţile maritime", a adăugat MApN.