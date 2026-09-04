Restricţii aberante prin parcurile din Bucureşti. Te bufneşte râsul dacă te apuci să citeşti panourile montate în urmă cu aproape două decenii. Vei afla că sunt interzise păşunatul oilor sau repararea maşinii pe aleile de promenadă. Oamenii privesc lung semnele de pe panou şi se întreabă ce a vrut să spună autorul cu regulile care se repetă, dar nu prea se aplică.

"Cred că jumate sunt aberante", spune o persoană.

Sunt 20 de interdicţii la intrarea în parcul Cişmigiu. Multe dintre ele sunt la fel cum ar fi "ocrotiti fauna şi flora" sau "protejaţi fauna" ori "nu călcaţi pe plante" "nu călcaţi pe iarbă". În paralel sunt activităţi pe care nici nu te-ai gândit să le faci în parc: cum ar fi să îţi speli sau să îţi repari maşina pe alei sau să vii cu animalele la păscut.

Regulile au fost stabilite acum 17 ani

Sunt reguli stabilite în urmă cu 17 ani, care stârnesc şi acum râsul celor care ies la plimbare în parc.

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Reporter: Cum vi se pare interzis păşunatul?

Persoană: Păşunatul la ce?

Reporter: Vedeţi acolo sunt ilustrate 3 oiţe.

Persoană: Avem oi?! Ce să păşuneze aici că nu au ce să păşuneze. Câinii nu au voie şi ei nu păşunează. Sunt nişte oiţe acolo ilustrate. Păi oi la Bucureşti? Nu am prea văzut.

"Dacă cineva ar avea oi sau vacă, nu? Altceva ce să spun. Putea să nu pună. Interzis păşunatul? Da, e normal adică doar nu venim cu animale de păşune. E un pic stupid, adică în mijlocul Bucureştiului să scrii asta e un pic stupid", spun oamenii.

Nu este singura regulă care nu prea îşi mai găseşte locul în 2026

"Nu ai voie să-ţi speli sau să îţi repari maşina în parc. Cum e asta? Păi nici asta nu e corect pentru că maşinile nu circulă prin parc. Cine vine cu maşina în parc?! Mai scrie să nu rupi băncile din parc, să nu le muţi Asta nu se poate. Sunt prinse în asfalt şi automat nu are cum decât să scoată cu buldozerul, cu ceva vă daţi seama. Ținând cont că sunt fixate, dacă nu eşti superman sau ceva cred că nu", spun oamenii.

"Ocrotiti fauna şi flora, protejaţi fauna. Pe care îl alegem? Tot dracu ăla e. E aceeaşi chestie. Eu l-aş lua pe ăsta care a scris panoul "ia hai incoace" ăsta, ăsta, ia zi care e? Păi? Ce păi! Şters tot, de ce eşti aici? Din 10 ai greşit 7, ia du-te şi matură, fă altceva, lasă pe altul", menţionează trecătorii.

Angajaţii primăriei recunosc că nici ei nu le înţeleg

"Vin oile în parcul Cişmigiu, aţi văzut vreodată? Cum să vină, Doamne fereşte. Nu, n-am văzut. Deocamdată nu am văzut. Mai avem o interdicţie, să nu ne reparăm mașinile în parc. Daaa, asta da. Ați văzut vreodată vreo mașină pe alee în parc? Nu. Păi și atunci de ce spuneți că e o regulă bună? Pai cum să vin cu maşina de pe stradă să o repar în parc. Dar cine ar face asta? Pai cine să facă, nu face nimeni. Și atunci de ce e o interdicţie pe un panou la intrare. Bănuiesc că asta e făcută înainte de apariţia AI, ştii că sunt greşelile alea atunci când dai un prompt AI-ului, aici nu e o greşeală a inteligenţei artificiale, e o greşeală a inteligenţei umane. Asta cred şi eu, că e o greşeală a inteligenţei umane şi probabil că pur și simplu a vrut să umple spaţiul respectiv. Uite, adică 5x4, 20 de interdicţii, trebuia să aibă ce să pună acolo", menţionează un angajat ALPAB.

În realitate, primăria Capitalei transmite că panourile din parcurile Bucureştiului sunt vechi din 2009 şi nu au mai fost actualizate cu noile reguli votate de Consiliul General anul trecut în octombrie. În noua hotărâre, păşunatul în parc nu mai este interzis.