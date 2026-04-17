Bruxelles-ul este pregătit să solicite distribuirea stocurilor de combustibil pentru avioane în întreaga UE, deoarece continentul se confruntă cu o vară cu bilete de avion scumpe și potențiale anulări din cauza conflictului din Orientul Mijlociu.

Companiile aeriene europene anulează deja unele zboruri, pe fondul crizei energetice - Profimedia

Comisarul pentru energie, Dan Jorgensen, a declarat că Comisia Europeană va intensifica monitorizarea stocurilor de combustibil și a capacităților de rafinare, va coordona aprovizionarea și va redistribui combustibilul pentru avioane în întregul bloc, reflectând eforturile din epoca pandemiei de a distribui stocurile de vaccinuri.

"Trecem de la o criză care până acum a fost în primul rând o criză a prețurilor prea mari. Acum, ne îndreptăm spre o criză a aprovizionării. Vom vedea acest lucru mai întâi și în principal în cazul combustibililor pentru avioane. Ne apropiem de acest lucru foarte rapid", a declarat Jorgensen pentru Financial Times.

El a spus că măsurile ar putea include "posibila distribuire și redistribuire a combustibililor pentru avioane între statele membre".

Șeful Agenției Internaționale pentru Energie, Fatih Birol, a declarat la începutul acestei săptămâni că Europa mai are șase săptămâni de combustibil pentru avioane. Aprovizionarea sa cu kerosen provine în mod disproporționat din Orientul Mijlociu și a fost puternic perturbată de închiderea Strâmtorii Ormuz.

Companiile aeriene europene anulează deja unele zboruri, Lufthansa și KLM fiind printre grupurile aeriene care au declarat că își reduc programul ca răspuns la lipsa de aprovizionare.

"Trebuie să fim destul de onești și să spunem că situația va deveni destul de gravă și acesta este motivul pentru care vom introduce aceste măsuri", a spus Jorgensen.

"Este un pericol real, dacă conflictul continuă, să ne apropiem de o vară cu bilete de avion mai scumpe și chiar și cu anulări."

Planurile de redistribuire a aprovizionării în cadrul blocului comunitar ar putea fi tensionate din punct de vedere politic și ar putea aminti de dificultățile întâmpinate de Bruxelles în timpul pandemiei, când a distribuit vaccinuri Covid-19 în întreaga uniune.

