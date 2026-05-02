Compania aeriană care și-a anulat toate zborurile şi intră în faliment. Angajaţii rămân fără loc de muncă

Spirit Airlines, compania aeriană low-cost din SUA, își închide complet operațiunile, după ani de dificultăți financiare și două proceduri de faliment, relatează CNN.

Operatorul, al optulea ca mărime din SUA, a anunțat că a anulat toate zborurile începând cu 2 mai 2026 și le-a transmis pasagerilor să nu se mai prezinte la aeroport. Clienții care au bilete vor primi rambursări, însă vor trebui să își reorganizeze călătoriile pe cont propriu, potrivit CNN.

"Suntem mândri de impactul modelului nostru ultra-low-cost asupra industriei în ultimii 34 de ani și speram să ne putem servi pasagerii încă mulți ani de acum înainte", a transmis compania într-un comunicat.

"Cu mare dezamăgire, anunțăm că, începând cu 2 mai 2026, Spirit Airlines a început o închidere ordonată a operațiunilor, cu efect imediat.", a mai transmis compania aeriană.

Mii de pasageri afectați şi 17.000 de oameni, rămaşi fără loc de muncă

Decizia lasă în urmă milioane de pasageri afectați și aproximativ 17.000 de oameni fără loc de muncă, inclusiv angajați și colaboratori.

Compania a precizat că nu poate ajuta la reprogramarea zborurilor către alte companii aeriene. Rambursările vor fi făcute automat doar pentru biletele achiziționate direct cu cardul. Cei care au cumpărat prin agenții de turism trebuie "să contacteze direct agenția pentru a solicita rambursarea".

În schimb, pasagerii care au plătit cu vouchere, credite sau puncte de fidelitate ar putea să nu își mai recupereze banii, aceste situații urmând să fie analizate în cadrul procedurii de faliment.

Cei aflați deja în călătorie trebuie să își găsească alternative pe cont propriu, într-un moment în care biletele de ultim moment sunt, de regulă, cele mai scumpe. Spirit a anunțat că nu va acoperi costurile suplimentare generate de anularea zborurilor.

Compania era pe pierdere încă din perioada pandemiei

Compania era pe pierdere încă din perioada pandemiei și avertizase în repetate rânduri că există "îndoieli substanțiale" privind capacitatea de a continua operațiunile. Deși ajunsese la un acord cu creditorii în februarie pentru restructurare, situația s-a deteriorat rapid după izbucnirea conflictului din Iran, care a dus la creșterea bruscă a prețului combustibilului pentru avioane.

Costurile cu combustibilul reprezintă una dintre cele mai mari cheltuieli ale companiilor aeriene, iar operatorii low-cost, precum Spirit, au o marjă mai mică de manevră în creșterea tarifelor.

Compania a încercat în ultimele zile să obțină un pachet de salvare, inclusiv prin negocieri cu administrația Donald Trump, însă un grup important de creditori a respins propunerea.

"Ne uităm la situație, dar dacă nu putem face un acord bun, nimeni nu a reușit până acum", a declarat Donald Trump. „Aș vrea să salvăm locurile de muncă, dar vom avea un anunț în cursul zilei.”

Ideea unui ajutor de stat pentru o singură companie aeriană a fost criticată atât de industrie, cât și de membri ai Congresului.

Eliminarea zborurilor Spirit ar putea duce la creșterea tarifelor în întreaga industrie aeriană americană, compania fiind responsabilă pentru aproximativ 2% din zborurile interne programate în sezonul de vară.

Modelul său de business, bazat pe tarife de bază foarte mici și taxe suplimentare pentru servicii, a forțat inclusiv marile companii să introducă opțiuni mai ieftine, precum biletele "basic economy".

Închiderea Spirit marchează primul faliment al unei companii aeriene majore din SUA din ultimii 25 de ani, după ce Midway Airlines și-a încetat activitatea în urma atentatelor de la 11 septembrie 2001.

Denisa Vladislav

