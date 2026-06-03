Şapte tineri sunt căutaţi de poliţia londoneză după ce au lovit din senin călătorii cu pumnii şi picioarele în staţia Paddington.

Adolescenţii ale căror fotografii au fost făcute publice au înjurat şi au agresat pe oricine le-a ieşit în cale.

Metroul din capitala Marii Britanii a fost, în ultimele şase luni, scena a nu mai puţin de 25 de mii de infracţiuni grave.

Multe conflicte pornesc din senin, altele de la fumatul - uneori chiar de stupefiante - în vagoanele supra-aglomerate sau de prezenţa persoanelor fără adăpost. Cele mai periculoase staţii sunt: King's Cross, Euston şi Paddington.

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