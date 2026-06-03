Unul dintre actorii şi regizorii legendari de la Hollywood, Clint Eastwood, s-a retras după şapte decenii pe marele ecran. Are 96 de ani şi ultima dată a apărut pe ecrane în 2021. Fiul lui a confirmat pentru presa franceză că nu se va mai implica în industria cinematografică pe viitor. Palmaresul lui include 73 de roluri şi 45 de filme regizate, care i-au adus 4 premii Oscar şi Premiu Lumiere pentru întreaga carieră.

"Ştiu la ce te gândeşti. A tras 6 gloanţe sau doar cinci? Trebuie să îţi pui o întrebare: <<Mă simt norocos?>>. Te simţi norocos, derbedeule?".

Este una dintre replicile care au intrat în istoria Hollywoodului şi care i-au adus lui Clint Eastwood statutul de superstar internaţional. Născut în 1930, în California, Clint Eastwood şi-a început cariera de actor în anii '50, dar a devenit faimos abia după o călătorie în Europa.

La mijlocul anilor '60 a jucat în trei filme western regizate de italianul Sergio Leone. Trilogia include producţiile "Pentru un pumn de dolari" şi "Cel bun, cel rău şi cel urât" şi este considerată una dintre cele mai reuşite din istoria cinematografiei.

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"Am crescut în anii '30 şi '40, când fiecare copil voia să joace într-un film western. Fiecare copil voia să aibă o armă de foc şi să călărească un cal", a declarat Clint Eastwood.

Eastwood a jonglat între roluri perfect. De la durul poliţist din seria Dirty Harry până la cel de îndrăgostit din "Podurile din Madison County". În paralel, a început să şi regizeze. A fost decorat cu Legiunea de Onoare de preşedintele francez Nicolas Sarkozy şi a obţinut patru premii Oscar.

"Mă simt norocos că sunt aici, că lucrez încă. L-am văzut afară pe Sydney Lumet, care are 80 de ani şi m-am gândit: Sunt doar un puşti, mai am multe de făcut", a spus Clint Eastwood.

Datorită filmelor lui Eastwood, cinci actori au primit şi ei celebra statuetă de aur. Iar marile staruri, de la Morgan Freeman până la Meryl Streep, s-au întrecut în laude pentru regizor.

"Tratează actorii ca pe cai. Pe platourile altor filme, toţi fac un mare caz de momentul în care se începe filmarea. <<În regulă, să începem! Pregătiţi-vă, oameni buni, filmăm! Filmăm! Filmăm, oameni buni! Atenţie! Şi ... acţiune!>>.

Clint face semnul acesta, iar toţi ceilalţi fac şi ei aşa. Ceea ce înseamnă că se filmează. Iar el stă lângă tine şi spune: <<În regulă, dă-i drumul!>>", a declarat Tom Hanks.

Printre cele mai cunoscute filme regizate în ultimii ani sunt Sully şi American Sniper.