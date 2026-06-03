Terminalul petrolier din Sankt Petersburg, situat în regiunea rusă Leningrad, a fost lovit în dimineaţa zilei de 3 iunie. Martorii au vorbit despre explozii puternice şi incendii extinse în zonă. Atacul a coincis cu începutul Forumului Economic Internaţional de la Sankt Petersburg din 2026, o conferinţă anuală la care participă lideri de afaceri şi oficiali guvernamentali, găzduită de preşedintele rus Vladimir Putin, potrivit Kyiv Independent .

Atac cu drone în Sankt Petersburg, înaintea forumului economic al lui Putin. Un terminal petrolier a luat foc - X/ @nexta_tv

Locuitorii din Sankt Petersburg au publicat fotografii şi imagini video cu explozii puternice şi un incendiu masiv, în timp ce oraşul era atacat de drone ucrainene în dimineaţa de 3 iunie. Imaginile arată fum negru ridicându-se deasupra terminalului petrolier din Sankt Petersburg.

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Atacul a avut loc în ziua deschiderii Forumului Economic de la Sankt Petersburg

O analiză realizată de canalul independent rusesc de Telegram Astra a concluzionat că dronele au lovit terminalul petrolier din Sankt Petersburg, provocând un incendiu.

Terminalul petrolier, situat în Golful Finlandei, în Marele Port al oraşului Sankt Petersburg, este una dintre cele mai mari instalaţii de depozitare şi export de combustibil din Rusia. Acesta primeşte şi expediază produse petroliere pe cale fluvială, feroviară şi rutieră şi ar avea o capacitate raportată de 12,5 milioane de tone pe an.

Guvernatorul regiunii Leningrad, Aleksandr Drozdenko, a anunţat că 50 de drone au fost doborâte deasupra regiunii pe 3 iunie, dar nu a comentat incendiile izbucnite în port.

The Kyiv Independent nu a putut verifica independent informaţiile la momentul publicării. Atacul este în desfăşurare, iar amploarea pagubelor nu este încă clară.

Zborurile de pe aeroportul Pulkovo din Sankt Petersburg au fost perturbate din cauza atacului. Aproape 30 de curse au avut întârzieri de peste două ore, iar alte nouă au fost redirecţionate către alte aerodromuri, potrivit agenţiei ruse de stat TASS.

Ucraina a mai atacat anterior infrastructura portuară şi petrolieră din regiunea Leningrad. În ianuarie 2024, o dronă ucraineană ar fi fost doborâtă deasupra terminalului petrolier din Sankt Petersburg, provocând un incendiu.

În septembrie 2025, forţele ucrainene au lovit portul Primorsk din regiunea Leningrad, cel mai mare port rusesc de încărcare a petrolului de la Marea Baltică, obligând instalaţia să îşi suspende activitatea. Primorsk se află la aproximativ 100 de kilometri de Sankt Petersburg.

Noul atac asupra terminalului petrolier din Sankt Petersburg vine la o zi după ce Rusia a lansat un atac devastator cu rachete şi drone asupra Kievului, Dnipro şi altor oraşe ucrainene. Atacul de amploare a ucis cel puţin 23 de persoane, inclusiv doi copii, şi a rănit peste 100.

Lovitura a avut loc după mai multe zile de aşteptare tensionată, în care guvernul ucrainean i-a avertizat pe locuitori că Moscova pregăteşte un nou atac aerian masiv.

Dependenţa tot mai mare a Rusiei de atacuri masive care vizează civilii este rezultatul stagnării avansului armatei ruse pe linia frontului. În mai 2026, Rusia a pierdut mai mult teritoriu decât a ocupat, pentru prima dată din 2023.

Kievul îşi extinde capacitatea de a lovi obiective din interiorul Rusiei

În acelaşi timp, capacitatea Ucrainei de a lovi obiective militare şi industriale ruseşti aflate adânc în interiorul ţării s-a extins, schimbând miza războiului atât pentru ruşii de rând, cât şi pentru elita de la Kremlin.

Ucraina a lansat cel mai recent val de drone asupra Sankt Petersburgului în aceeaşi zi în care Putin urma să deschidă al cincilea său Forum Economic Internaţional de la Sankt Petersburg organizat pe timp de război, aşa-numitul "Davos rusesc", unde reprezentanţi din peste 130 de ţări şi teritorii se reunesc pentru un eveniment economic global de trei zile.

Terminalul atacat se află la aproximativ 17 kilometri de centrul de conferinţe Expoforum, unde va avea loc reuniunea.

Un membru al administraţiei preşedintelui american Donald Trump urmează să participe la forum, fiind prima prezenţă cunoscută a unui oficial american la eveniment după mai mulţi ani.

Putin a folosit forumul ca platformă pentru a proiecta imaginea unei economii reziliente şi pentru a transmite că Rusia rămâne deschisă afacerilor, în ciuda sancţiunilor occidentale şi a izolării diplomatice de după invazia pe scară largă a Ucrainei.

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