Nostalgie și emoție la Iași. Al Bano a cântat în fața a peste 10.000 de spectatori

Au trecut mai bine de patru decenii de când "Felicita" cucerea topurile şi devenea coloana sonoră a unei generaţii. Aseară, la Iaşi, melodiile care au traversat timpul au răsunat din nou şi au fost cântate la unison de peste zece mii de oameni.

Al Bano, legenda muzicii italiene, a fost invitatul special al concertului care a închis stagiunea Ateneului Naţional din Iaşi şi a transformat grădina Palatului Culturii într-un loc în care nostalgia, emoţia şi muzica au vorbit aceeaşi limbă.

Vocea care a cucerit generaţii întregi a transformat parcul Palas într-o scenă de dans.

Peste zece mii de oameni au venit în grădina Palatului Culturii din Iaşi pentru a se bucura de spectacol. Au cântat cântecele împreună cu Al Bano şi au aplaudat la fiecare melodie. Toţi păreau că le ştiu pe de rost.

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"<<Felicita>>, absolut superb. E un om remarcabil, îi remarcam vocea, fabulos", a spus o femeie.

"Publicul a fost minunat, în număr foarte mare, ceea ce este un lucru foarte frumos! Tenorii au fost extraordinari, m-am distrat!", e declarat Al Bano.

Deşi a fost spectacolul lor, faptul că au urcat pe aceeaşi scenă cu legenda muzicii italiene a însemnat, pentru cei trei tenori ieşeni, mai mult decât un concert. A fost întâlnirea cu artistul pe care îl ascultau înainte să viseze la propria carieră.

"E emoţionant. E practic împlinirea unui vis. Cred că orice artist îşi doreşte ca, cândva, undeva în timpul vieţii, să ajungă să cânte alături de unul dintre idolii copilăriei, adolescenţei sale", a spus Andrei Apreotesei, tenor.

"După Viena, Paris, Londra, Roma, cel mai frumos, cel mai emoţionant, cel mai împlinitor pentru suflet este să cântăm în capitala sufletelor noastre, Iaşiul", a declarat Andrei Fermesanu, tenor.

Pentru fiecare, seara a avut propria poveste. Unii au aşteptat o viaţă întreagă acest concert. Alţii au fredonat din nou melodiile cu care au crescut.

"După 40 de ani am ajuns să îl văd pe Al Bano live. Este unul din idolii copilăriei şi adolescenţei mele", a declarat un bărbat prezent la concert.

"Super frumos. Aşteptam să vină la noi în România, deci a fost super tot. Foarte frumoase melodiile, eu oricum le ştiu, am crescut cu ele", a declarat o femeie.

Concertul s-a încheiat cu artificii, aplauze şi mii de telefoane ridicate în aer. Weekendul muzical continuă şi astăzi cu o gală dedicată melodiilor de operă.