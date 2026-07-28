Video Corespondenţă Observator din Castellon. Cum văd românii de acolo incendiile devastatoare din Spania
În zona Castellon, acolo unde este o comunitate foarte mare de români, au fost peste 16.000 de oameni evacuaţi doar în în ultimele zile.
Provincia Castellon este una dintre cele mai afectate de incendii. E o regiune în care s-au stabilit foarte mulţi români. Mulţi dintre ei stau cu teamă şi acum că flăcările vor continua să se apropie de locuinţele lor. Marea problemă e aerul greu respirabil şi cenuşa din atmosferă. Accesul spre multe dintre orăşelele din zonă e blocat de Garda Civilă, fiind permisă circulaţia doar pentru autospecialele de pompieri.
Şi regiunea Madrid e în alertă
Foarte mulţi români au spus că au fost nevoiţi să-şi părăsească locuinţele după ordinele de evacuare. În acest moment, incendiul din Castellon este cu greu ţinut sub control. Nu mai avansează cu aceeaşi viteză ca zilele trecute, dar pericolul nu a trecut. Pompierii spun că următoarele 24 de ore sunt decisive.
Şi regiunea Madrid e în alertă. De mâine începe al patrulea val de caniculă, iar meteorologii anunţă temperaturi care vor depăşi 40 de grade Celsius. Temperaturile extreme şi vântul pot reaprinde în orice moment focarele existente.
Reporter Senior la Observator Antena 1, cu peste 20 de ani de experiență în jurnalism, specializat în evenimente de larg interes şi investigaţii. ➜