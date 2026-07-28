În zona Castellon, acolo unde este o comunitate foarte mare de români, au fost peste 16.000 de oameni evacuaţi doar în în ultimele zile.

Provincia Castellon este una dintre cele mai afectate de incendii. E o regiune în care s-au stabilit foarte mulţi români. Mulţi dintre ei stau cu teamă şi acum că flăcările vor continua să se apropie de locuinţele lor. Marea problemă e aerul greu respirabil şi cenuşa din atmosferă. Accesul spre multe dintre orăşelele din zonă e blocat de Garda Civilă, fiind permisă circulaţia doar pentru autospecialele de pompieri.

Şi regiunea Madrid e în alertă

Foarte mulţi români au spus că au fost nevoiţi să-şi părăsească locuinţele după ordinele de evacuare. În acest moment, incendiul din Castellon este cu greu ţinut sub control. Nu mai avansează cu aceeaşi viteză ca zilele trecute, dar pericolul nu a trecut. Pompierii spun că următoarele 24 de ore sunt decisive.

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Şi regiunea Madrid e în alertă. De mâine începe al patrulea val de caniculă, iar meteorologii anunţă temperaturi care vor depăşi 40 de grade Celsius. Temperaturile extreme şi vântul pot reaprinde în orice moment focarele existente.