Cutremur de 7,1 în Japonia: Oameni blocați într-un mall, zeci de răniți, drumuri rupte și 300.000 de evacuaţi

Un cutremur puternic cu magnitudinea de 7,1 s-a produs marţi în sud-vestul Japoniei. Epicentrul a fost în prefectura Kumamoto, la o adâncime de aproximativ 10 kilometri. Seismul a lăsat în urmă clădiri prăbușite, incendii și drumuri rupte. Zeci de oameni au fost răniți, iar mai multe persoane au rămas blocate într-un mall avariat. Aproape 300.000 de locuitori au primit ordin de evacuare, iar autoritățile avertizează că pot urma replici puternice.

Cutremur puternic în sudul Japoniei. Aproape 50.000 de locuințe au rămas fără electricitate, mai multe drumuri importante au fost distruse, iar traficul feroviar și aerian a fost suspendat. Autoritățile avertizează că, timp de aproximativ o săptămână, se pot produce replici puternice.

O avertizare de tsunami, emisă imediat după cutremur, a fost anulată ulterior. Epicentrul cutremurului a fost localizat la aproximativ 20 de kilometri sud de Kumamoto, cel mai mare oraș din centrul insulei Kyushu, cu o populație de aproximativ 700.000 de locuitori. Regiunea a mai fost devastată de un cutremur produs în urmă cu zece ani.

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Victime blocate într-un mall prăbușit parțial

Premierul Japoniei, Sanae Takaichi, a declarat că bilanțul victimelor și amploarea pagubelor sunt încă în curs de evaluare. "Am fost deja informați că există persoane rănite. În unele zone s-au produs pene de curent și incendii, iar drumurile și podurile au fost avariate și mai multe clădiri s-au prăbușit. Le cer tuturor să ia măsuri pentru a se proteja, inclusiv să se evacueze într-un loc sigur", a declarat Takaichi.

Un spital a anunţat peste 50 de răniți, potrivit postului public NHK. Mai multe persoane aflate într-un tren de mare viteză în momentul seismului au fost, de asemenea, rănite, scrie Nikkei.

În timp ce mai multe persoane au rămas blocate într-un mall afectat de o explozie produsă după cutremur. Cauza exactă a exploziei nu este cunoscută deocamdată.

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Clădiri în flăcări și drumuri rupte

Mai multe clădiri au fost cuprinse de incendii sau s-au prăbușit parțial, potrivit imaginilor difuzate de NHK. Fisuri de mari dimensiuni au apărut pe drumuri importante, inclusiv pe o autostradă suspendată. Circulația trenurilor a fost oprită, iar zborurile au fost suspendate.

Aproximativ 300.000 de persoane au primit ordin să se îndrepte spre centrele de evacuare.

Autoritățile le-au cerut oamenilor din zonele în care seismul a fost resimțit cel mai puternic să fie pregătiţi de noi cutremure puternice timp de aproximativ o săptămână, precum și de riscul producerii unor alunecări de teren.

Japonia este una dintre țările cele mai expuse cutremurelor. Cel puțin un seism are loc aici la fiecare cinci minute.

Țara este situată pe "Cercul de Foc al Pacificului", o zonă cu numeroși vulcani și fose oceanice. Aproximativ 20% dintre cutremurele cu magnitudinea de cel puțin 6 produse la nivel mondial au loc în Japonia.

Cel puţin 48.000 de locuințe au rămas fără curent electric iar operatorul feroviar JR Kyushu a suspendat circulația trenurilor, inclusiv a celor de mare viteză. Şi aeroportul Kumamoto și-a închis pista, iar mai multe curse aeriene au fost redirecționate sau anulate.

Operatorii de telecomunicații au raportat probleme la serviciile de telefonie mobilă, cauzate de penele de curent și de avarierea liniilor de transmisie. În timp ce autoritatea japoneză de reglementare nucleară a anunțat că nu au fost raportate probleme la centralele nucleare din zonă.

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Un cutremur puternic produs în Kumamoto în urmă cu zece ani a ucis 275 de persoane și a rănit alte 2739. Atunci au fost avariate mii de clădiri, inclusiv castelul din Kumamoto, unul dintre principalele obiective turistice ale orașului.

În urma cutremurului de azi, mai multe porțiuni din zidurile de piatră ale castelului s-au prăbuşit.

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