Gigantul american Johnson & Johnson (J&J) a propus plata a până la 5,5 miliarde de dolari pentru a soluționa zeci de mii de procese din Statele Unite, în care reclamanții susțin că pudra pentru copii și alte produse pe bază de talc au provocat cancer ovarian, relatează BBC .

Johnson & Johnson oferă 5,5 mld. $ pentru a încheia procesele cu pudra de talc, acuzată că ar provoca cancer - Sursa: Profimedia

Acordul propus ar pune capăt unei dispute juridice care durează de mai bine de un deceniu și care a afectat semnificativ compania cu sediul în New Jersey.

Aproximativ 76.000 de dosare ar fi acoperite

Potrivit J&J, înțelegerea ar acoperi aproximativ 76.000 de cazuri, reprezentând majoritatea cererilor rămase legate de produsele cu talc. Compania a anunțat că intenționează să plătească până la 3 miliarde de dolari anul viitor, iar alte plăți nu ar urma să fie efectuate înainte de 2028.

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Pentru ca acordul să devină definitiv, el trebuie acceptat de firmele de avocatură care reprezintă 95% dintre reclamanții din procesele privind cancerul ovarian aflate pe rolul instanțelor statale și federale din SUA.

J&J a respins în mod repetat acuzațiile potrivit cărora produsele sale pe bază de talc ar provoca cancer. Erik Haas, vicepreședinte pentru litigii al companiei, a declarat că acuzațiile sunt „lipsite de temei” și că firma este dispusă să ajungă la o înțelegere pentru a închide definitiv acest capitol.

J&J: "Studiile arată că talcul este sigur, nu conține azbest și nu provoacă cancer"

"Studiile arată că talcul este sigur, nu conține azbest și nu provoacă cancer", a transmis compania în cel mai recent comunicat.

Haas a adăugat că J&J este convinsă că ar fi avut câștig de cauză în continuarea proceselor, așa cum s-a întâmplat în majoritatea cazurilor judecate până acum.

Primele procese au început să fie deschise încă din 2009

Primele procese împotriva Johnson & Johnson privind pudra pentru copii pe bază de talc au fost deschise încă din 2009. Reclamanții susțin că produsele ar fi fost contaminate cu azbest, un material cunoscut pentru efectele sale cancerigene.

Talcul este un mineral natural format din magneziu, siliciu, oxigen și hidrogen și este utilizat frecvent în pudrele pentru copii datorită texturii sale fine. Deoarece zăcămintele de talc se găsesc adesea în apropierea celor de azbest, reclamanții au susținut că ar fi putut exista contaminări.

J&J a renunțat la talc în pudra pentru copii

În 2022, Johnson & Johnson a anunțat că va înceta producția și vânzarea la nivel mondial a pudrei pentru copii pe bază de talc, după ce anterior o retrăsese de pe piața americană.

Compania a precizat atunci că va trece la o formulă bazată exclusiv pe amidon de porumb (cornstarch), decizie pe care a descris-o drept una comercială, luată în urma unei evaluări globale a portofoliului de produse.

Responsabilitatea pentru produsele Johnson’s Baby Powder vândute în afara Americii de Nord aparține în prezent companiei Kenvue, desprinsă din Johnson & Johnson în 2022 și deținătoare a unor mărci cunoscute precum Band-Aid, Listerine și Calpol.