Ucrainenii au lansat unul dintre cele mai mari atacuri cu drone asupra Moscovei. Ce au lovit

Ucrainenii au lansat marți dimineață un amplu atac asupra Rusiei, cu peste 390 de drone, fiind vizată regiunea Moscovei. Potrivit autorităților ruse, majoritatea aparatelor de zbor fără pilot "au fost neutralizate cu mult înainte de a ajunge la oraș", iar 81 au fost distruse în timp ce se apropiau de capitală. Guvernatorul regiunii a transmis că dronele au provocat pagube la un imobil și mai multor case, dar nu au fost raportate victime.

Rusia a fost vizată de un atac masiv cu drone, în noaptea de luni spre marți. Primarul Moscovei a transmis că 390 de aparate s-au îndreptat spre capitală, dintre care doar 81 au fost doborâte în apropierea orașului.

Potrivit TASS, a fost unul dintre cele mai mari atacuri cu drone din ultimii doi ani lansate de Ucraina asupra Rusiei.

Bloc de lângă Moscova, avariat într-un atac cu dronă

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Atacul a provocat pagube la mai multe clădiri din regiunea Moscova și a dus la restricții pe aeroporturile Vnukovo, Domodedovo și Jukovski.

Un bloc de locuințe din Cehov, în apropiere de Moscova, a fost lovit în atac a anunțat guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobiov, într-o postare pe Telegram, citată de Reuters.

Oficialul a publicat și o fotografie în care se vede o clădire înaltă, cu geamuri sparte și fum negru ieșind de la etajele superioare. Primarul orașului Cehov, Mihail Sobakin, a transmis ulterior că nu au fost înregistrate victime.

A fost vizat şi un sat situat la sud de Moscova, unde se află un depozit al companiei Wildberries, cea mai mare platformă de shopping din Rusia,

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19 răniţi într-un atac cu drone în Belgorod

Cele mai multe victime au fost raportate în regiunea Belgorod, de la graniţa cu Ucraina, unde o dronă a lovit un autobuz de linie. Potrivit autorităților locale, 19 persoane au fost rănite, 18 au fost spitalizate, iar șase se află în stare gravă. Alte patru persoane au fost rănite în regiunile Riazan și Briansk, şi ele la frontiera cu Ucraina.

Ministerul rus al Apărării susține că, între seara de 27 iulie și dimineața de 28 iulie, apărarea antiaeriană a interceptat 356 de drone deasupra mai multor regiuni, precum și deasupra Crimeei și Mării Azov. Informațiile nu au fost verificate independent.

Cronologia atacurilor de amploare asupra Moscovei

Cel mai amplu atac cu drone asupra capitalei Rusiei a fost înregistrat în noaptea de 6 spre 7 iulie 2026. Atunci, potrivit informațiilor furnizate de primarul Sobianin, apărarea antiaeriană a doborât peste 430 de drone, dintre care 36 în apropierea Moscovei.

De asemenea, un alt atac a fost pe 19-20 iulie când peste 400 de drone au fost lansate spre regiunea Moscovei. Majoritatea au fost neutralizate la distanță, iar 85 distruse în apropierea metropolei, potrivit autorităţilor ruse.

Între 17-18 iulie, peste 370 de drone s-au îndreptat spre regiunea Moscovei. Potrivit primarului rus, majoritatea au fost neutralizate la fel de apărarea antiaeriană la distanță, iar 64 au fost distruse în apropierea capitalei.

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