Criza migranților din Spania, armă politică pentru Trump. Imaginile din Ceuta alimentează campania republicană

Doi oficiali de rang înalt de la Casa Albă au folosit joi imaginile cu sutele de migranți care au trecut din Maroc în enclava spaniolă Ceuta pentru a susține politica de imigrație promovată de Donald Trump și pentru a avertiza asupra consecințelor unei posibile reveniri a democraților la putere, potrivit AFP, relatează Agerpres.

"Democraţii au făcut acest lucru Americii în fiecare zi în cei patru ani sub (preşedintele american Joe) Biden şi o vor face din nou imediat, dar la o scară infinit mai mare, dacă vor obţine măcar o fărâmă de putere naţională", a postat pe X Stephen Miller, consilier apropiat al preşedintelui american.

"Casa voastră va fi distrusă şi jefuită de invadatori şi democraţii se vor bucura", a adăugat acest obişnuit al tacticilor de supralicitare a pericolului migraţiei, comentând imaginile cu o mulţime agitată în faţa barierelor din Ceuta.

Mai multe mii de migranţi au intrat în ultimele zile din Maroc în exclava spaniolă Ceuta, cel mai important aflux de migranţi pe acest teritoriu de pe coasta nordică a Africii din 2021. Cel puţin 18 persoane au murit încercând să ajungă în Ceuta înot. Italia a anunţat că vrea închiderea spaţiului Schengen pentru Spania.

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"Iată ce se întâmpla în timpul lui Biden. Din fericire, preşedintele (Donald) Trump a fost ales pentru ca nimic din toate acestea să nu se mai poată întâmpla sub autoritatea sa", a postat pe X şi directorul de comunicaţii al Casei Albe, Steven Cheung.

Şi purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Ana Kelly, a comentat situaţia din Ceuta. "Preşedintele Trump a avertizat de mult timp Europa cu privire la consecinţele continuării implementării politicilor globaliste de extremă stânga, cum ar fi facilitarea migraţiei în masă. Spania şi alte ţări care au adoptat această filosofie distructivă ar trebui să remedieze imediat acest lucru, căci în caz contrar riscă să dispară", a declarat Kelly pentru EFE.

Republicanii lui Donald Trump sunt în campanie pentru alegerile legislative de la jumătatea mandatului prevăzute să aibă loc în noiembrie, un scrutin mereu dificil pentru partidul la putere.