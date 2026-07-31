Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că nu este convins de ideea ca Ucraina să producă local rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot, deși subiectul a fost discutat recent în cadrul întâlnirii sale cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, relatează Reuters.

Donald Trump s-a răzgândit. Nu mai este convins că va permite Ucrainei să producă rachete Patriot - Sursa: Profimedia

Într-un interviu acordat publicației Financial Times, citat de Reuters, Trump a afirmat că sistemul Patriot este "o armă extraordinară" și că Washingtonul trebuie să fie prudent în privința statelor cărora le oferă licențe de producție.

Declarațiile vin la doar câteva zile după ce Zelenski a anunțat că a discutat cu președintele american despre posibilitatea ca Ucraina să producă propriile interceptoare pentru sistemele Patriot, într-un efort de a-și consolida apărarea împotriva atacurilor rusești.

Potrivit ambasadoarei Ucrainei la Washington, Olha Stefanișina, reprezentanți ai companiei americane Raytheon, producătorul sistemelor Patriot, au vizitat deja Ucraina. De asemenea, Lockheed Martin, compania care produce interceptoarele PAC-3 utilizate de aceste sisteme, pregătește trimiterea unei echipe de specialiști în țara aflată în război.

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Financial Times a relatat și că emisarii lui Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff, ar urma să efectueze în zilele următoare prima lor vizită oficială în Ucraina.

O rachetă rusească a explodat în apropierea graniței Poloniei

Între timp, premierul polonez Donald Tusk a vizitat locul unde o rachetă a explodat la aproximativ 80 de kilometri de granița cu Ucraina.

Potrivit autorităților poloneze, analiza fragmentelor recuperate indică faptul că este vorba despre o rachetă rusească de tip KH-101. Tusk a precizat însă că nu există indicii că Polonia ar fi fost ținta atacului.

Liderul de la Varșovia a declarat că armata poloneză era pregătită să doboare proiectilul dacă acesta ar fi reprezentat o amenințare pentru zonele locuite.

Incidentul a avut loc în timpul unui atac aerian masiv lansat de Rusia asupra Ucrainei, în urma căruia cel puțin 13 persoane și-au pierdut viața.

Comandantul suprem al forțelor aliate NATO în Europa, generalul Alexus Grynkewich, a transmis că Alianța va continua să ia toate măsurile necesare pentru apărarea teritoriului statelor membre.

Fabrică de drone din Kiev, lovită de o rachetă balistică

O fabrică de drone din Kiev a fost distrusă în urma unui atac cu rachetă balistică atribuit Rusiei.

Potrivit unor surse citate de Reuters, unitatea aparținea companiei americane Terminal Autonomy, înregistrată în statul Delaware. Compania produce drone de atac cu rază lungă de acțiune și sisteme de ghidare concepute pentru a rezista bruiajului electronic rusesc.

Dacă informația va fi confirmată oficial, ar fi pentru prima dată de la începutul războiului când Rusia lovește direct o companie americană care operează pe teritoriul Ucrainei.

În Franța, ministrul de Interne Laurent Nunez a apărat decizia autorităților de a o expulza pe comentatoarea rusă Xenia Fedorova, fostă șefă a postului RT France, finanțat de Kremlin.

Oficialul francez a declarat că măsura nu reprezintă o încălcare a libertății de exprimare și a susținut că Fedorova promovează propagandă rusă.

Autoritățile franceze au dispus părăsirea teritoriului de către jurnalistă după ce aceasta a fost acuzată că a transmis în mod repetat mesaje favorabile Kremlinului în intervențiile sale la televiziunile franceze.

Avocatul Xeniei Fedorova a anunțat că va contesta decizia în instanță.