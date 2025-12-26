Video Crăciun tragic pentru o familie din Italia. Un bărbat a murit la masă, după ce s-a înecat cu panettone
Tragedie de Crăciun în Italia. Un bărbat din Torino a murit sub ochii familiei, după ce s-a înecat cu panettone.
Jurnaliştii italieni scriu că bărbatul s-a înecat brusc în timp ce mânca desertul. Părinţii acestuia au încercat să-i acorde primul ajutor însă au fost nevoiţi să sune la ambulanţă.
Deşi au ajuns repede, medicii nu au mai putut să facă nimic.
