Tragedie de Crăciun în Italia. Un bărbat din Torino a murit sub ochii familiei, după ce s-a înecat cu panettone.

Jurnaliştii italieni scriu că bărbatul s-a înecat brusc în timp ce mânca desertul. Părinţii acestuia au încercat să-i acorde primul ajutor însă au fost nevoiţi să sune la ambulanţă.

Deşi au ajuns repede, medicii nu au mai putut să facă nimic.

