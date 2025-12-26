Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Crăciun tragic pentru o familie din Italia. Un bărbat a murit la masă, după ce s-a înecat cu panettone

Tragedie de Crăciun în Italia. Un bărbat din Torino a murit sub ochii familiei, după ce s-a înecat cu panettone.

de Redactia Observator

la 26.12.2025 , 11:54

Jurnaliştii italieni scriu că bărbatul s-a înecat brusc în timp ce mânca desertul. Părinţii acestuia au încercat să-i acorde primul ajutor însă au fost nevoiţi să sune la ambulanţă.

Deşi au ajuns repede, medicii nu au mai putut să facă nimic.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

panterrone italia mort
Înapoi la Homepage
Momentul în care milionarul a venit cu un răspuns devastator după ce a fost umilit doar pentru că este român
Momentul în care milionarul a venit cu un răspuns devastator după ce a fost umilit doar pentru că este român
Exclusiv | Ce va face Luca Zvaleni, câștigătorul sezonului 16 Chefi la cuțite, cu marele premiu: „Am plănuit multe”
Exclusiv | Ce va face Luca Zvaleni, câștigătorul sezonului 16 Chefi la cuțite, cu marele premiu: „Am plănuit multe”
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Un bărbat a fost concediat pentru că le-a adus colegilor prăjituri de ziua lui. A dat în judecată firma și a primit despăgubiri uriașe
Un bărbat a fost concediat pentru că le-a adus colegilor prăjituri de ziua lui. A dat în judecată firma și a primit despăgubiri uriașe
Tavanul unui hotel din Sibiu s-a prăbușit peste oamenii din piscina interioară. Planul roșu a fost activat de urgență
Tavanul unui hotel din Sibiu s-a prăbușit peste oamenii din piscina interioară. Planul roșu a fost activat de urgență
Comentarii


Întrebarea zilei
V-a adus Moş Crăciun tot ce v-aţi dorit?
Observator » Ştiri externe » Crăciun tragic pentru o familie din Italia. Un bărbat a murit la masă, după ce s-a înecat cu panettone