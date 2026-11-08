Două zile de doliu au fost declarate în Polonia după atacul armat. Cracovia este un oraş aflat în stare de şoc, în care oamenii au rămas astăzi în case, iar poliţiştii au izolat mare parte a centrului istoric.

Şocul, groaza şi confuzia momentelor de ieri sunt acoperite acum de linişte în Cracovia, o linişte apăsătoare. Strada e blocată de poliţie. Oamenii au aprins lumânări şi adus flori în locul unde oamenii şi-au pierdut viaţa ieri.

Atacatorul este în stare în gravă în spital, fiind operat de mai multe ori

Românii din Cracovia spun că nu au ieşit astăzi din case. Nu pot percepe cum un asemenea atac a putut să se întâmple în Polonia, o ţară sigură care a fost ferită până acum de astfel de incidente. Procuratura a anunţat că face cercetări în acest caz pentru terorism.

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Anchetatorii trebuie să afle motivul exact care a stat în spatele atacului. S-a vorbit, neoficial însă, despre o ideologie extremistă. Atacatorul este în stare în gravă în spital, fiind operat de mai multe ori.