Două ţinte aeriene, detectate în zona Insulei Şerpilor. A fost emis RO-Alert pentru estul judeţului Tulcea

Două ţinte aeriene au fost detectate, duminică după-amiază, la zeci de kilometri de Insula Şerpilor, în spaţiul aerian al Ucrainei. Aeronave şi elicoptere ale Forţelor Armate Spaniole au fost ridicate de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu pentru monitorizarea situaţiei. De asemenea, locuitorii din estul judeţului Tulcea au primit mesaj RO-Alert.

Reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale au anunţat că, duminică, faptul că= sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat o ţintă aeriană la aproximativ 30 de kilometri est de Insula Şerpilor, în spaţiul aerian al Ucrainei, scrie News.ro.

"Două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în vederea instituirii măsurilor de alertare a populaţiei din estul judeţului Tulcea, iar la ora 1402 a fost transmis un mesaj RO-Alert", au anunţat reprezentanţii MApN.

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Ei au precizat ulterior că ţinta a dispărut de pe radar la est de Sulina.

De asemenea, sistemul de supraveghere radar a detectat o nouă ţintă aeriană la aproximativ 55 de kilometri vest de Insula Şerpilor, iar două elicoptere NH-90 ale Forţelor Armate Spaniole au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.