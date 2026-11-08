Un tânăr de 21 de ani din Timișoara și-a găsit sfârșitul în timpul unei drumeții, după ce ar fi căzut, sâmbată, pe versantul vestic al crestei dintre Șaua Custurii și Vârful Păpușa Mică din Masivul Retezat. Echipele de salvatori montani au acţionat toată noaptea pentru localizarea şi extragerea victimei.

Prietenii săi cu care se aflau pe munte nu au reușit să ajungă la el și au fost nevoiți să coboare pentru a cere ajutorul, pentru că în zonă nu era semnal.

Cei din grup au povestit că băiatul ar fi alunecat pe o porțiune de gheață. Echipele de salvatori montani ale Serviciului Salvamont al Consiliului Judetean Hunedoara au acționat toată noaptea, ajutate de Echipajul canin al serviciului și de drona cu termoviziune din dotare, pentru localizarea, extragere si coborarea de pe munte a victimei.

Din păcate, turistul a fost găsit mort.Trupul tânărului a fost predat in această dimineață la IML.

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