Incident grav în Târgu Jiu. Un bărbat de 38 de ani a fost reţinut, după ce ar fi agresat sexual o fată de 12 ani într-un troleibuz din oraş. Poliţia a fost sesizată de către mama minorei, care a văzut cele întâmplate.

Incidentul a avut loc zilele trecute, în timp ce minora de 12 ani se afla împreună cu mama sa într-un troleibuz care circula pe raza municipiului Târgu Jiu.

La un moment dat, minora a fost atinsă în zona coapsei piciorului drept, timp de aproximativ 2-3 minute, de către un bărbat care se așezase chiar lângă ea. Polițiștii au fost sesizați printr-un apel la 112, chiar de către mama fetei, care a semnalat cele întâmplate. În urma verificărilor, polițiștii au reușit să identifice individul bănuit de comiterea faptei.

Este vorba despre un bărbat în vârstă de 38 de ani, din județul Maramureș, care este cercetat acum pentru agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor. În urma audierilor, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore. Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal, iar oamenii legii urmează să stabilească toate împrejurările în care a avut loc incidentul.

Articolul continuă după reclamă